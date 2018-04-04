Читательница: фирма по вывозу мусора выдвинула унизительные условия

«Тот 240-литровый контейнер, который у нас есть сейчас, родители давно купили в Тарту. Раньше, когда вывозом отходов занималась фирма Ragn-Sells, все было в порядке. Единственное, пару раз по весне ломались колеса, но мусор все равно вывозили, только предупреждали, чтобы к следующему разу мы контейнер отремонтировали. А недавно конкурс на вывоз отходов выиграла новая фирма – Eesti Keskkonnateenused AS. Сегодня (29 марта - прим. О.Л.) она в первый раз обслуживала нас и - бац! - мусор не вывезли», - рассказала читательница, добавив, что их контейнер должны опустошать раз в месяц.

По словам Светланы, контейнер металлический, но зацепить его можно точно так же, как и другие. Кроме того, до этого мусор вывозила точно такая же машина, как и та, что у нового поставщика услуги. «Я позвонила в Eesti Keskkonnateenused AS и спросила, в чем причина. Мне ответили: у вас не такой контейнер. Толком никто не объяснил, что именно в нем не так: то ли колесики какие-то маленькие, то ли еще что-то, в общем, несли какую-то белиберду», - возмущается она.

«Предложили установить их контейнер, но при этом сказали – залезьте в старый и вручную выгрузите из него мусор. Я на инвалидности, родители - пожилые, а мы должны выгребать все из старого контейнера, потому что только тогда они приедут и увезут отходы? Я должна заниматься этим в зимний холод, что совсем не по-человечески, унижение какое-то, - продолжила Светлана. - Если они хотели установить свои контейнеры, почему меня не предупредили? У меня же в договоре указано, что в пользовании личный контейнер».

Жительница Синди добавила, что общение с представителем Eesti Keskkonnateenused AS ни к чему не привело.

Менеджер по обслуживанию Ляэнеского региона Eesti Keskkonnateenused AS Сирет Ребане подтвердила, что 29 марта 2018 года должен был состояться первый плановый вывоз мусора у клиента. Однако этого не произошло, так как, по словам водителя, на территории этого объекта недвижимости используется нестандартная емкость.

«Речь идет о передвигающейся вручную металлической емкости старого типа, у которой отсутствуют необходимые для опустошения машиной и перемещения вручную технические характеристики (колеса не двигаются в достаточной степени и нет надлежащего захвата для подъема ящика). В случае опустошения этого контейнера не была бы обеспечена безопасность работников и машины для вывоза мусора, так как из-за нестандартности емкости в процессе она могла выпасть из подъемного устройства», - пояснила она.

Как отметила Ребане, в день вывоза мусора с Eesti Keskkonnateenused AS связалась дочь нашей читательницы: «Представителю клиента объяснили причину сложившейся ситуации и предложили решение. Мы предложили клиенту стандартный контейнер для мусора того же размера с бесплатной установкой, услуга аренды в соответствии с прейскурантом – ноль евро. Для этого надо было предварительно зафиксировать соглашение в договоре и подписать его. Если бы клиент согласился с этим, то получил бы новую емкость уже на этой неделе».

Она также обратила внимание на выдержку из Правил обращения с отходами города Синди, где предписано:

§ 11. Технические требования к контейнерам для отходов

(2) В качестве контейнеров можно использовать:

1) 80-, 140-, 240-, 360-, 600- или 800-литровые емкости для отхода с крышкой и ручками, которые можно с помощью подъемного механизма разгружать в транспорт для перевозки отходов.