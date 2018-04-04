среда, 4 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Лишивший себя жизни молодой заключенный был осужден за резню на улице Раатузе

Лишивший себя жизни молодой заключенный был осужден за резню на улице Раатузе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Совершивший самоубийство молодой человек находился в камере один.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме покончил с собой 22-летний заключенный. По данным Tartu Postimees, самоубийство совершил молодой человек, который в прошлом году ворвался в квартиру на улице Раатузе и ранил ножом трех человек.

Согласно официальным данным, в начале недели заключенный, находившийся в камере один, повесился на обувных шнурках.

Пресс-секретарь тюремной службы Леаника Либеон пояснила, что шнурки в тюрьме не запрещены. Она также добавила, что в отношении случившегося начато расследование, однако для возбуждения уголовного дела сейчас нет оснований. Разглашать подробности происшествия Либеон отказалась.

По данным Tartu Postimees, заключенный, о котором идет речь, в прошлом году совершил тяжкое преступление, обсуждавшееся по всей стране. Согласно обвинению, 11 февраля 2017 года два 21-летних молодых человека из Йыгевамаа отправились в Тарту. За вечер они выпили большое количество алкоголя и употребляли экстази. Наркотик, как они утверждали позднее, был куплен в одном из баров на улице Рюйтли «у какого-то русского».

Веселье продолжалось до утра. В баре Ümaralaua они познакомились с мужчиной и отправились к нему в квартиру, находящуюся на улице Раатузе.

Около 10 утра хозяин квартиры начал выгонять гостей, потому что они якобы злоупотребили его гостеприимством. Утверждалось, что кто-то из жильцов дома спустил молодых людей с лестницы.

Оскорбленные мужчины решили отомстить. Они пошли в близлежащий магазин, купили там ножи и вернулись к дому на улице Раатузе, из которого их только что выставили.

Не отдавая отчета собственным поступкам, молодые люди постучались в другую дверь. Когда дверь открылась, они ворвались в квартиру. Один из молодых людей напал с ножом на находившихся в квартире трех человек, нанеся одному из них раны, опасные для жизни.

Поскольку пострадавшие защищались, пострадал и сам нападавший.

В октябре суд приговорил нападавшего к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Его сообщника суд приговорил к двум годам заключения условно с трехлетним испытательным сроком.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ