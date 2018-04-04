Лишивший себя жизни молодой заключенный был осужден за резню на улице Раатузе

Согласно официальным данным, в начале недели заключенный, находившийся в камере один, повесился на обувных шнурках.

Пресс-секретарь тюремной службы Леаника Либеон пояснила, что шнурки в тюрьме не запрещены. Она также добавила, что в отношении случившегося начато расследование, однако для возбуждения уголовного дела сейчас нет оснований. Разглашать подробности происшествия Либеон отказалась.

По данным Tartu Postimees, заключенный, о котором идет речь, в прошлом году совершил тяжкое преступление, обсуждавшееся по всей стране. Согласно обвинению, 11 февраля 2017 года два 21-летних молодых человека из Йыгевамаа отправились в Тарту. За вечер они выпили большое количество алкоголя и употребляли экстази. Наркотик, как они утверждали позднее, был куплен в одном из баров на улице Рюйтли «у какого-то русского».

Веселье продолжалось до утра. В баре Ümaralaua они познакомились с мужчиной и отправились к нему в квартиру, находящуюся на улице Раатузе.

Около 10 утра хозяин квартиры начал выгонять гостей, потому что они якобы злоупотребили его гостеприимством. Утверждалось, что кто-то из жильцов дома спустил молодых людей с лестницы.

Оскорбленные мужчины решили отомстить. Они пошли в близлежащий магазин, купили там ножи и вернулись к дому на улице Раатузе, из которого их только что выставили.

Не отдавая отчета собственным поступкам, молодые люди постучались в другую дверь. Когда дверь открылась, они ворвались в квартиру. Один из молодых людей напал с ножом на находившихся в квартире трех человек, нанеся одному из них раны, опасные для жизни.

Поскольку пострадавшие защищались, пострадал и сам нападавший.