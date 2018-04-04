Обеспокоенные читатели: почта Mail.ru действительно заблокирована в Эстонии? Что происходит?

Как сообщила в своем письме одна из читательниц, она узнала от своей знакомой, что в одном из детских садов родителей просили предоставить альтернативный адрес электронной почты, поскольку, по заверению представителей детсада, отправленные письма не доходят, если ящик находится на сайте Mail.ru, так как якобы этот сервис был заблокирован на территории Эстонии.

Второй читатель сообщил, что до него дошла информация, что жители Эстонии, пользующиеся почтовым сервисом Mail.ru, не смогут больше получать письма в связи с какими-то ограничениями. «Что вообще происходит?» - поинтересовался он.

Поскольку многие русскоязычные жители Эстонии имеют почтовые ящики на сайте Mail.ru, портал Rus.Postimees обратился за комментариями в службу поддержки клиентов почтового сервиса.

Ответ представителей компании был лаконичным: «На текущий момент у нас нет информации о блокировке сервисов Mail.Ru в Эстонии. В причинах недоставки писем на конкретные ящики нашей почтовой системы надо разбираться».

Всех обладателей почтовых ящиков, испытывающих проблемы с получением писем, представители Mail.ru просят обращаться по адресу mailsupport@corp.mail.ru.