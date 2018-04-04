Один человек погиб в результате пожара в ТЦ "Персей для детей", сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"По предварительным данным, погиб один человек", - сказал собеседник агентства, не уточнив личность погибшего.

По данным источника, всего из здания ТЦ было эвакуировано 600 человек.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Пожар в торговом центре "Персей для детей". ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

По информации «Мэш», погибший — 45-летний Алексей Карпов. В МЧС заявили, что это сотрудник торгового центра.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали двое человек. Один из них - пожарный", - сказал собеседник агентства.

"Пожар ликвидирован в 13:31. Площадь возгорания составила 80 кв.м.", - отметил он, уточнив уточнил, что очаг возгорания находился на территории склада пряжи.

Торговый центр "Персей для детей" открылся в 2009 году, пишет Newsru.com. Там находятся магазины с детской мебелью, одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина". Общая площадь ТЦ составляет 10 тысяч квадратных метров.