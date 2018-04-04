В постели с чудовищем, или сказка XXI века

Дель Торо примечателен своим пристрастием к чудовищам и способностью видеть в них не жутких злодеев, которых должен одолеть главный герой, а полноценных персонажей. Иными словами, будь известный мексиканец автором «Властелина колец», орки были бы приравнены к членам Братства Кольца, а доведись ему писать сценарий, действие которого происходит во вселенной «Чужого», главными героями скорей всего стали бы ксеноморфы. Экстравагантное видение мира у дель Торо особенно ярко проявилось в его фильме «Лабиринт Фавна» и в полной мере раскрылось в «Форме воды».

Одним из источников вдохновения при создании нашумевшей ленты стал для него фильм «Создание из Черной лагуны». Режиссер посмотрел его еще ребенком и остался под таким впечатлением от сцены, в которой жуткая амфибия наблюдает из водных глубин за героиней Джули Адамс, что спустя много лет решил рассказать собственную версию этой истории.

Картина выиграла четыре заветных статуэтки и вошла в историю кино с 13 номинациями, уступив лишь фильмам «Все о Еве» (1950), «Титаник» (1997) и «Ла-Ла Ленд» (2016). Критики по всему миру восторгались актерской игрой, невероятной эстетикой и остросоциальным месседжем. «Женщина-инвалид, черная и гей проучили могущественного белого мужчину», — воcхищенно написал один из блогеров в своем «Твиттере», и тысячи пользователей с ним согласились. Похожие отзывы можно найти практически на каждом шагу в англоязычном сегменте интернета — фильм объявили гуманистическим, феминистским и подняли на щит. Но так ли хорош морской монстр, как его малюют?

Завязка действия предельна проста: Элайза Эспозито (Салли Хокинс) — немая уборщица сверхсекретной правительственной лаборатории — видит плещущееся в бассейне похожее на ящера существо, выловленное из речных вод Южной Америки и привезенное для исследования, и влюбляется в него без памяти. Рептилия, отдаленно напоминающая человека и по неведомым причинам до поры до времени скрывающая свои сверхспособности, настроена дружелюбно. Однако им мешает классический злобный антагонист — начальник лаборатории, военный Ричард Стрикленд (Майкл Шеннон), который, как и положено всем антигероям, преследует собственные корыстные интересы.

Начало истории отсылает к известному сказочному архетипу — вспоминаются не только «Красавица и чудовище» и ее русская интерпретация «Аленький цветочек», но и схожие фольклорные сюжеты. Вот только в привычную сказочную канву здесь вплетены шокирующие, чужеродные и отнюдь не романтические узоры.