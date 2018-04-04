Eurostat: за год уровень безработицы в ЕС вырос только в Эстонии

По данным Eurostat, уровень безработицы в еврозоне за месяц упал в феврале на 0,1 процентных пункта до 8,5 процента; в годовом сравнении показатель упал на 1 процент. В ЕС в целом уровень безработицы за месяц также снизился на 0,1 процентных пункта до 7,1 процента, а в годовом сравнении — на 0,9 процентных пункта.

Данные по Эстонии поступают Eurostat с месячной задержкой, в январе уровень безработицы в Эстонии составил 6,5 процента. Эстония была единственной страной ЕС, где уровень безработицы поднялся — в январе прошлого года он составлял в Эстонии 5,8 процента.

В Латвии февральский уровень безработицы составил 8 процентов, а в Литве 7,3 процента. В Латвии он понизился на 0,3 процентных пункта за месяц и на 1 процентный пункт за год. В Литве он не изменился в месячном сравнении, а в годовом понизился на 0,4 процентных пункта.

Уровень безработицы среди молодежи в еврозоне в феврале удержался в месячном сравнении на уровне 17,7 процента, за год он понизился на 2,3 процентных пункта. В ЕС показатель понизился за месяц на 0,1 процентных пункта, а за год на 1,4 процентных пункта до 15,9 процента.