OnePlus официально подтвердила характеристики нового флагмана

OnePlus 6 получит восьмиядерный процессор Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 256 ГБ. Также уже подтверждена информация, что у аппарата будет вырез в экране. Кроме того, ранние утечки раскрыли наличие двойной основной камеры с разрешением 20 и 16 Мп, пишет 4pda.ru.