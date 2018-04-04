среда, 4 апреля 2018 г.
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OnePlus официально подтвердила характеристики нового флагмана

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ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Компания OnePlus опубликовала официальный тизер следующего флагманского смартфона. Вопреки слухам о пропуске цифры «6» в названии, аппарат получит название OnePlus 6. Производитель обещает, что новый смартфон будет быстрым, а в качестве подтверждения раскрыл его технические характеристики.

OnePlus 6 получит восьмиядерный процессор Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 256 ГБ. Также уже подтверждена информация, что у аппарата будет вырез в экране. Кроме того, ранние утечки раскрыли наличие двойной основной камеры с разрешением 20 и 16 Мп, пишет 4pda.ru.

OnePlus 6

Помимо этого, OnePlus 6 прошел сертификацию Wi-Fi. Смартфон имеет модельный номер A6003 и работает под управлением Android 8.1 Oreo.

OnePlus 6

Согласно имеющимся данным, OnePlus 6 представят до конца апреля. Он будет стоить $523 за версию с 64 ГБ встроенной памяти, тогда как топовая модификация с накопителем на 256 ГБ обойдется в $697.

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