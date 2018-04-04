В деле Скрипалей появился подозрительный россиянин.

Правоохранительным органам показался странным тот факт, что россиянин вылетел обратно на родину спустя всего несколько часов после приземления в аэропорту Хитроу. Отмечается, что мужчина официально не считается подозреваемым, но его поведение оценивается как подозрительное. Собеседник издания сообщил, что этот человек представляет интерес для следствия в связи со своим столь коротким визитом в Британию.

О том, что передвижения подозрительного россиянина изучаются полицией, подтвердил министр правительства, депутат палаты общин британского парламента от Солсбери Джон Глен, сообщает The Sun. При этом он не назвал фамилию подозреваемого. Как выяснил таблоид, россиянин вылетел в Москву через пять часов после прилета в Лондон.

Как известно, через сутки после прибытия в Великобританию 33-летняя женщина вместе со своим 66-летним отцом была обнаружена в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. По данным британских властей, они пострадали от нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного в СССР.

Ранее выдвигались различные версии по поводу того, как отравили Скрипалей. Так, издание The Sun писало, что правоохранительные органы Великобритании допросили подругу Юлии Скрипаль из-за того, что женщина привезла из Москвы по ее просьбе гречневую крупу в подарок экс-полковнику ГРУ.

Отмечалось, что злоумышленники могли пропитать ядом гречку. Сообщалось также, что в центре внимания следствия по-прежнему остается входная дверь дома Скрипаля в Солсбери, на которой детективы обнаружили самую большую концентрацию частиц нервно-паралитического вещества.

До этого выдвигалось несколько версий по поводу того, как именно злоумышленники отравили экс-полковника ГРУ и его дочь. По одной из них, «Новичком» могли обработать букет цветов, который отец и дочь возложили на могилу своей жены и матери Людмилы Скрипаль на кладбище в Солсбери. По другой, Скрипали могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля BMW, принадлежащего экс-офицеру ГРУ.

Также в прессе прозвучала версия, что некие злоумышленники проникли в квартиру к Юлии перед ее отъездом из Москвы к отцу и пропитали ее вещи в подготовленном чемодане нервно-паралитическим веществом.

Накануне глава оборонной научно-технической лаборатории в британском городе Портон-Даун Гари Эйткенхед сообщил телеканалу Sky News, что британские специалисты идентифицировали использованный в Солсбери химикат как боевое нервно-паралитическое вещество из семейства «Новичок», однако не смогли обнаружить доказательств выдвинутого британскими властями обвинения в адрес России о том, что яд был произведен на территории страны.

В Москве большие надежды возлагают на проходящее в среду в Гааге по инициативе России заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где обсуждают дело Скрипаля. Накануне президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на спецсессии будет поставлена окончательная точка в расследовании.