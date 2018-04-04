Финляндия увеличит число депортируемых беженцев

В 2017-м из Финляндии было выслано 2600 человек, из которых 556 депортировали при сопровождении стражей правопорядка. В этом году Финляндия вышлет почти 3000 просителей убежища. При этом полицейские планируют вдвое чаще присутствовать при высылке, сообщает Yle со ссылкой на правоохранительные органы республики.