среда, 4 апреля 2018 г.
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Финляндия увеличит число депортируемых беженцев

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Финская полиция объявила об увеличении в этом году числа депортируемых просителей убежища, которым финские власти отказали в статусе беженца, передает fontanka.fi.

В 2017-м из Финляндии было выслано 2600 человек, из которых 556 депортировали при сопровождении стражей правопорядка. В этом году Финляндия вышлет почти 3000 просителей убежища. При этом полицейские планируют вдвое чаще присутствовать при высылке, сообщает Yle со ссылкой на правоохранительные органы республики. 

Кроме того, правоохранительные органы выделили дополнительных сотрудников на работу с просителями убежища, которым отказали в статусе беженца.

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