Лондон назвал извращением предложение РФ по делу Скрипаля

Британская делегация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвала извращением предложение России присоединиться к расследованию отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Это сообщение появилось в среду, 4 апреля, в Twitter делегации, передает Deutsche Welle.
Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer.— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 4, 2018
Предложение России присоединиться к расследованию является "диверсионной тактикой и проявлением еще большей дезинформации, призванной помочь уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", говорится в сообщении.
В ОЗХО в Гааге в среду за закрытыми дверями проходит специальное заседание, посвященное ситуации вокруг отравления Скрипаля и его дочери. Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО получили доступ к образцам яда. Однако неизвестно, готовы ли результаты экспертизы, и будут ли они обсуждаться на заседании.
Во вторник Гари Эйткенхед, глава британской военной научно-технологической лаборатории "Портон-Даун", где исследовали вещество, которым был отравлен Скрипаль, заявил, что перед учеными не стояла задача определить страну, в которой был изготовлен яд.
Между тем министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ранее в интервью DW со ссылкой на экспертов лаборатории "Портон-Даун" выразил уверенность в российском происхождении вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.