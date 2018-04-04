Лондон назвал извращением предложение РФ по делу Скрипаля

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 4, 2018

Предложение России присоединиться к расследованию является "диверсионной тактикой и проявлением еще большей дезинформации, призванной помочь уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", говорится в сообщении.

В ОЗХО в Гааге в среду за закрытыми дверями проходит специальное заседание, посвященное ситуации вокруг отравления Скрипаля и его дочери. Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО получили доступ к образцам яда. Однако неизвестно, готовы ли результаты экспертизы, и будут ли они обсуждаться на заседании.

Во вторник Гари Эйткенхед, глава британской военной научно-технологической лаборатории "Портон-Даун", где исследовали вещество, которым был отравлен Скрипаль, заявил, что перед учеными не стояла задача определить страну, в которой был изготовлен яд.