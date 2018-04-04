среда, 4 апреля 2018 г.
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Лондон назвал извращением предложение РФ по делу Скрипаля

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Место, где были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Британская делегация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвала извращением предложение России присоединиться к расследованию отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Это сообщение появилось в среду, 4 апреля, в Twitter делегации, передает Deutsche Welle.

Предложение России присоединиться к расследованию является "диверсионной тактикой и проявлением еще большей дезинформации, призванной помочь уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", говорится в сообщении.

В ОЗХО в Гааге в среду за закрытыми дверями проходит специальное заседание, посвященное ситуации вокруг отравления Скрипаля и его дочери. Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО получили доступ к образцам яда. Однако неизвестно, готовы ли результаты экспертизы, и будут ли они обсуждаться на заседании.

Во вторник Гари Эйткенхед, глава британской военной научно-технологической лаборатории "Портон-Даун", где исследовали вещество, которым был отравлен Скрипаль, заявил, что перед учеными не стояла задача определить страну, в которой был изготовлен яд.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ранее в интервью DW со ссылкой на экспертов лаборатории "Портон-Даун" выразил уверенность в российском происхождении вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.  

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