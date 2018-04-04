среда, 4 апреля 2018 г.
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Теперь в Таллиннской тюрьме: еще один заключенный покончил с собой

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Тюрьма.

ФОТО: Scanpix

По сообщению Министерства юстиции, на этой неделе в тюрьмах Эстонии произошло два самоубийства.

В ночь на 2 апреля в Тартуской тюрьме совершил самоубийство 22-летний заключенный, признанный виновным в преступлениях против личности. Он повесился на шнурках.

А 2 апреля вечером в Таллиннской тюрьме с помощью предмета одежды повесился 29-летний заключенный, отбывавший наказание за вымогательство.

Оба заключенных находились в одиночных камерах.

Самоубийства не связаны между собой. Детали этих случаев устанавливаются.  

Как на прошлой, так и на позапрошлой неделях в тюрьмах Эстонии произошло по одному самоубийству.

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