Теперь в Таллиннской тюрьме: еще один заключенный покончил с собой
4 апреля 2018 г., 15:03
По сообщению Министерства юстиции, на этой неделе в тюрьмах Эстонии произошло два самоубийства.
В ночь на 2 апреля в Тартуской тюрьме совершил самоубийство 22-летний заключенный, признанный виновным в преступлениях против личности. Он повесился на шнурках.
А 2 апреля вечером в Таллиннской тюрьме с помощью предмета одежды повесился 29-летний заключенный, отбывавший наказание за вымогательство.
Оба заключенных находились в одиночных камерах.
Самоубийства не связаны между собой. Детали этих случаев устанавливаются.
Как на прошлой, так и на позапрошлой неделях в тюрьмах Эстонии произошло по одному самоубийству.