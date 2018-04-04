Теперь в Таллиннской тюрьме: еще один заключенный покончил с собой

В ночь на 2 апреля в Тартуской тюрьме совершил самоубийство 22-летний заключенный, признанный виновным в преступлениях против личности. Он повесился на шнурках.

А 2 апреля вечером в Таллиннской тюрьме с помощью предмета одежды повесился 29-летний заключенный, отбывавший наказание за вымогательство.

Оба заключенных находились в одиночных камерах.

Самоубийства не связаны между собой. Детали этих случаев устанавливаются.