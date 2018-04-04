Эстонская легкая атлетика понесла невосполнимую утрату
4 апреля 2018 г., 16:00
На 58-м году жизни скончался заслуженный тренер Эстонии по легкой атлетике, многолетний старейшина волости Кадрина, Айвар Ланкей, сообщает Virumaa Teataja.
Ланкей родился в 1961 году в Кунда, а тренировать легкоатлетов начал 35 лет назад, в 1983 году. В 1993-1996 Ланкей был председателем Союза школьного спорта и Союза легкоатлетических клубов Эстонии. Также Ланкей работал в 1985-2002 годах учителем физкультуры.
В числе воспитанников Ланкея Айво Нормак, Этель Лаур, а самым известным является Кристьян Рахну, а активе которого второй в истории Эстонии результат в десятиборье (8526 очков)