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Эстонская легкая атлетика понесла невосполнимую утрату

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ФОТО: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

На 58-м году жизни скончался заслуженный тренер Эстонии по легкой атлетике, многолетний старейшина волости Кадрина, Айвар Ланкей, сообщает Virumaa Teataja.

Ланкей родился в 1961 году в Кунда, а тренировать легкоатлетов начал 35 лет назад, в 1983 году. В 1993-1996 Ланкей был председателем Союза школьного спорта и Союза легкоатлетических клубов Эстонии. Также Ланкей работал в 1985-2002 годах учителем физкультуры.

В числе воспитанников Ланкея Айво Нормак, Этель Лаур, а самым известным является Кристьян Рахну, а активе которого второй в истории Эстонии результат в десятиборье (8526 очков)

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