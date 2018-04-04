Российский футбол после ЧМ-2018: без госденег, без лимита и с 18 командами в элите?

Чемпионат России по футболу последний раз в истории будет носить приставку титульного спонсора, "Росгосстраха". Болельщики, правда, с присущим им юмором называют российскую Премьер-лигу не иначе как "Росгосужас"...
По-своему они правы: футбол в минус 20 градусов, не чищенные от снега трибуны, перенос домашних матчей на поле соперника, отсутствие оранжевых мячей для игры на снегу - вот неполный список того, чем порадовал российский элитный футбол в этом сезоне. Однако главная проблема, как болельщиков, так и самого российского футбола - в плотной зависимости клубов, начиная от РФПЛ и до ПФЛ (третьего по силе дивизиона России), от бюджетных денег, выделяемых из не слишком толстых бюджетных кошельков.
Да, в России есть и частные клубы - "Краснодар", финансируемый Сергеем Галицким, бывшим владельцем продуктовой сети "Магнит" и "Спартак", который спонсирует "ЛУКойл" и целый пул инвестеров,, "Тосно", клуб от которого руководству никак не удается избавится, есть ЦСКА и "Зенит", формально частные клубы.
Все остальные, начиная с "Локомотива", который так и остался ведомственной командой РЖД, и до самых до окраин футбол в России остается муниципальным, то есть висит мертвым грузом на регионах, которые и рады бы, может, сбросить эту лямку, но магическая фраза "социальный проект" и обращения к Путину: "Найдите спонсоров" (под этим следует понимать "дайте денег"), скрепя сердце заставляют глав регионов подписывать очередные бюджеты вверенных им территорий с графой "На содержание футбольного клуба" и многими нулями.
Какими бывают спонсоры, которых находят для клубов? Просто перечислим названия: "Россети", "Газпром" с его многочисленными дочерними структурами, различные фонды, которые аккумулируют бюджетные деньги (схема казанского "Рубина" и грозненского "Терека), "РусГидро", "Аэрофлот", РЖД и так далее...
Попытки частного бизнеса войти в российский футбол, как правило, заканчиваются удовлетворением своих амбиций и/или осознанием того, в какую черную дыру улетают деньги бизнесменов. Яркий пример - Сулейман Керимов, решивший сделать из "Анжи" топ-клуб. Пару сезонов "Анжи" гремел, но потом последовала резкая смена курса и "Анжи", на данный момент находится в нижней части турнирной таблицы.
Одна из причин финансовой несостоятельности российского футбола кроется в лимите на легионеров. Уже более десяти лет в российских профессиональных лигах существует обязанность выпускать на поле определенное количество российских игроков. Это сразу же привело к бешеному росту зарплат россиян-футболистов, из числа тех, кто по мячу более-менее попадать умеет.
Пример: Александр Сапета из московского "Динамо", не самый, может, лучший российский игрок, но 1,2 миллиона евро в год от "Динамо", которое находится в предбанкротном состоянии, получает. Артем Дзюба: 3,4 миллиона евро годового оклада. Алан Гатагов, человек поигравший и в чемпионате Эстонии за "Левадию", признавался, что будучи юным игроком"Локомотива" Москва на практически первую же зарплату купил "бентли"...
Вторая причина бед российского футбола - слабое руководство, которое в муниципальные клубы назначается из числа руководителей того или иного региона. Все это привело к тому, что хотя российский чемпионат и является шестым по рейтингу еврокубков УЕФА, но этот успех - всего лишь заслуга клубов-олигархов. Команды типа "Амкара", "Уфы", "Ростова" и клубов ФНЛ и ПФЛ зависят исключительно от региональных кошельков.
Свежий пример - "Амкар", клуб игравший в финале Кубка России, в еврокубках остался без поддержки как региона, так и спонсоров, причем, поддержка региона была больше спонсорской. Теперь над пермяками стоит задача не вылететь, и если клуб покинет РФПЛ, то денежный ручей от Пермского Края пересохнет окончательно...
Поскольку в России проблем, на решение которых надо расходовать бюджетные деньги, и помимо футбола хватает, то в Госдуме прошли слушания по поводу госфинансирования футбола. В Думе есть кому рассказать о финансировании клуба госструктурами и что происходит с такими клубами, когда поддержка прекращается: это Валерий Газзаев, под чьим руководством владикавказская "Алания", потерявшая госспонсора после не самого рачительного использования денег, ухнула в небытие низших лиг с огромными долгами.
Газзаев взял с места в карьер, предложив расширить РФПЛ до 18 или даже до 20 команд, правда, не уточнил, откуда такое количество дее- и боеспособных коллективов в России взять.
"Расширение станет дополнительным стимулом для развития футбола в регионах и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодежную и юношеские сборные. Странно слышать, что кто-то предлагает сократить число клубов. Такое заявление могут сделать дилетанты либо те, кто не мыслит государственными масштабами," – заявил Газзаев.
Однако эта идея встретила понимание у некоторых команд. В частности у "Уфы", генеральный директор которой, Шамиль Газизов сказал, что время настало сразу же после ЧМ. С Газизовым согласились и официальные лица "Тосно" и "Амкара", правда, последние два клуба стоят одной ногой на вылет из РФПЛ.
Против идеи выступили приглашенные на заседание "старожилы": Олег Романцев и Георгий Ярцев, попенявшие на календарь ("Непонятно, когда начнем играть и когда закончим") и перелеты ("Футболистам надо тренироваться, а не на самолетах летать"), вспомнили Бескова, но в целом представители клубов были согласны на увеличение команд с сезона 2018-19 до 18-и.
Увеличение команд, как сказал экс-наставник "Амкара", "Анжи" и "Крыльев Советов" необходимо, но вопрос в другом - где взять столько денег. По поводу финансирования выступил президент ЦСКА Евгений Гинер, заявивший, что нужно активнее привлекать частный бизнес, который будет как заинтересован в увеличении доходной базы клубов, так и прекратит серые схемы в российском футболе, процветающие, в основном, за счет бюджетных денег. "Прежде всего, футбольные клубы должны быть частными", – сказал Гинер. – "Происходит обман, когда губернские клубы, которые тоже живут за счет бизнеса, продолжают получать деньги из бюджета. Надо законодательно принять решение, что более 25 процентов государство в клубы вкладывать не имеет права. В мире нет государственных клубов. Даже у наших соседей – на Украине, в разрушенной стране, все клубы частные."
Гинера сразу же осадили представители "Урала" и тульского "Арсенала". В основном Гинеру пеняли на то, что ЦСКА спонсируется госструктурами, в частности "Россетями":
"Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. «Россетти» – тоже. Это госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь пляшем от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет сто евро. У нас и так пока нет ажиотажа. Сейчас футбол – социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права миллиард евро, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают, что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол. Нужно сделать так, чтобы люди, которые вкладывают деньги в спорт, получали какие-то налоговые льготы", – сказал президент "Урала" Григорий Иванов.
Однако большинство аналитиков и президентов клубов согласны, что финансовое состояние даже бюджетных клубов можно улучшить за счет смягчения или отмены лимита на легионеров: " Любые ограничения - это всегда плохо. Большинство людей, сидящих здесь, даже не знают, откуда этот лимит взялся. Ни в одной стране мира нет лимита, как у нас! У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт - это конкуренция. А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Проблемы, о которых сказал Газзаев, возникли, в том числе, и из-за лимита. У меня шесть молодых играет не потому, что лимит! А потому что они качественные!" - сказал Гинер.
В спорах о лимите сломано немало копий - кто предлагает отменить его вообще, кто предлагает ограничить их число в заявке, но не на поле. В Госдуме предложили вообще китайский вариант - три легионера, забыв правда, что в Китае клубы все как один частные и финансируются местными бизнесменами, а лимит ввели для того, чтобы зарплатные ведомости клубов не превышали годового бюджета, скажем, Мальты.
А пока за дебатами неспешно подходит время Чемпионата мира по футболу.
Ради которого, собственно, и затевался лимит, нацеленный вроде как на воспитание собственных игроков, а по сути, именно он привел к тому, что клубы с непомерно раздутыми зарплатными ведомостями камнем висят на шеях регионов и госкорпораций, а травмы двух защитников напрочь уничтожают линию обороны российской сборной......