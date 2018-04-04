Российский футбол после ЧМ-2018: без госденег, без лимита и с 18 командами в элите?

"Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. «Россетти» – тоже. Это госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь пляшем от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет сто евро. У нас и так пока нет ажиотажа. Сейчас футбол – социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права миллиард евро, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают, что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол. Нужно сделать так, чтобы люди, которые вкладывают деньги в спорт, получали какие-то налоговые льготы", – сказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Однако большинство аналитиков и президентов клубов согласны, что финансовое состояние даже бюджетных клубов можно улучшить за счет смягчения или отмены лимита на легионеров: " Любые ограничения - это всегда плохо. Большинство людей, сидящих здесь, даже не знают, откуда этот лимит взялся. Ни в одной стране мира нет лимита, как у нас! У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт - это конкуренция. А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Проблемы, о которых сказал Газзаев, возникли, в том числе, и из-за лимита. У меня шесть молодых играет не потому, что лимит! А потому что они качественные!" - сказал Гинер.

В спорах о лимите сломано немало копий - кто предлагает отменить его вообще, кто предлагает ограничить их число в заявке, но не на поле. В Госдуме предложили вообще китайский вариант - три легионера, забыв правда, что в Китае клубы все как один частные и финансируются местными бизнесменами, а лимит ввели для того, чтобы зарплатные ведомости клубов не превышали годового бюджета, скажем, Мальты.

А пока за дебатами неспешно подходит время Чемпионата мира по футболу.