Налоговый департамент берет в тиски крупных должников

Сначала полетят не те головы

Рауль Пинт, легендарный ликвидатор фирм

Мне кажется, что Налоговый департамент на правильном пути. Для обновления отношения у них ушло два десятка лет, но, видимо, бывшие милиционеры должны были уйти на пенсию, а им на смену прийти свежие мозги.

Но я скажу, что топором проблему не решить. Неизбежно сначала полетят не те головы. Я имею в виду, что нужно обязательно найти и призвать к ответственности реальных деятелей.

Например, в случае заказного убийства заказчик самовольно выносит кому-то смертный приговор. Исполнитель – это просто специалист в своей области, может быть он бывший работник спецслужб, работавший в горячих точках или снайпер.

При давлении на крупных должников нужно определить злой умысел, доказать и наказать. В противном случае начнут подпихивать танкистов. Однако от них ничего не зависит. Заблокируют одного танкиста, появятся двое других.

Вместе со своим запретом на предпринимательскую деятельность танкист просто оправится снова продавать использованные автомобильные покрышки или заниматься строительством. Предпринимателя из него никогда не получится. А у предпринимателя, то есть у реального деятеля, есть новые и многочисленные танкисты, те, кто подписывает документы.

В области генподрядчиков в строительстве я вижу это уже более 20 лет. С тем, кто дергает за нитки, там не происходит ничего.

Из-за тех же компаний пострадали сотни субподрядчиков и ничего не случилось. Нужно больше шевелить мозгами, эффект от размахивания топором и самовосхваления будет нулевым. На месте одной срубленной головы вырастут две другие.

Это лишь вершина айсберга

Марие Росин, руководитель Эстонского союза кредиторов

Очень здорово, что Налоговый департамент напрягается. Если же посмотреть на всю картину, то 50 предпринимателей - это лишь вершина айсберга, поскольку в долгах купается масса предприятий.

Проблема в нашем менталитете: все, что не запрещено – разрешено, и все, что разрешено, соответственно, приветствуется.

Если добавить сюда известное клише: ты – не предприниматель, если хоть раз в жизни ты не был банкротом, то получится тот результат, который мы имеет сегодня.

Разница просто в том, что у некоторых руководителей вместо одного банкротства имеется 50. Освобождение от долгов – это невероятно простая и новая нормальность, на которую смотрят сквозь пальцы.

Процент вероятности возврата денег от банкрота у кредитора в Эстонии ничтожно мал. Поэтому банкротное производство начинают слишком наивные, или наоборот, очень принципиальные кредиторы, если они решили спалить там свои деньги.

Предпринимателей, которые подают банкротное заявление против себя в суд, маргинально мало. Их можно выставлять на доске почета, в хорошем смысле.

Как говорит Налоговый департамент, у них нет цели получить назад свои долги, поскольку это бесперспективное предприятие. Цель скорее санкционировать наложение запрета на предпринимательскую деятельность.

В то же время, нужно честно признать, что запрет действует столько же, сколько идет банкротное производство, то это, к сожалению, сравнительно краткосрочная радость. Запреты на предпринимательскую деятельность отменяют вместе с прекращением банкротного производства, то есть вместе с удалением фирмы из Коммерческого регистра, после чего, увидеть запрет где-то открыто невозможно.

Это происходит по той причине, что начиная с этого момента данная информация попадает под информацию о частной жизни и предприниматели очень внимательно следят за тем, чтобы любая информация о них исчезла ото всюду.