Налоговый департамент берет в тиски крупных должников

Жизнь полусотни годами удобно уклонявшихся от уплаты налогов крупных должников в этом году станет намного сложнее. Налогово-таможенный департамент начнет требовать в суде объявить их банкротами, а для большинства из них дело закончится наложением запрета на предпринимательскую деятельность, пишет Postimees.
Крупный должник – это человек, который имеет значительный долг перед государством, который он не пытался погасить в течение продолжительного времени.
Инициатор темы, руководитель отдела особых производств Налогово-таможенного департамента Айри Янсен-Ууэда не смогла назвать точного временного промежутка задолженности, но определила рамки, в которые вписываются 50 первых должников. Их долги начинаются с сотен тысяч евро и достигают десятков миллионов евро.
Сразу видно – старые друзья
По словам Янсен-Ууэда, большая часть из них – старые знакомые Налогово-таможенного департамента, то есть люди, с которыми в течение многих лет пытались говорить как по-хорошему, так и по-плохому, но которые не продемонстрировали особой готовности к сотрудничеству, не говоря о том, чтобы погасить свои долги по налогам.
Крупными должниками чаще всего являются бизнесмены, которых можно назвать – гол, как сокол, или которые зарабатывают минималку. В то же время они могут ездить на дорогих машинах и жить на шикарных виллах. По данным департамента, обычно они тайно продолжают заниматься предпринимательской деятельностью – через друзей, танкистов или членов семьи, в действительности находясь в центре событий.
Проблема не новая. О схемах, при которых бизнесмены пускают фирму на дно, выводят деньги, оставляют кредиторов и государство с носом и выходят на новый круг, пишут годами. И для Налогового департамента это никакое не открытие Америки. Скорее давнюю проблему теперь пытаются взять в свои руки.
Что же будут делать с должниками? Кротко говоря, Налогово-таможенный департамент будет требовать объявить их банкротами. Это в свою очередь приведет должника к запрету на предпринимательскую деятельность, а это означает, что ему будет запрещено заниматься бизнесом и руководить фирмами. «Если у людей есть долговые обязательства, достигающие миллионов, и их это абсолютно не заботит, они не годятся для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью», - категорична Янсен-Ууэда.
Если у частного лица есть какой-то долг, чаще всего в бизнес-отношениях это ничего не значит. Он может сказать своим партнерам, что требование несправедливо или спорно. А вот банкрот-частное лицо – это и в международном смысле едино понимаемое понятие, которого стараются избегать, объяснила Янсен-Ууэда.
Мошенников вытащат на свет божий
Можно же спросить, почему департамент проснулся только теперь? Во-первых, объявление крупных должников банкротами в течение многих лет не было главной целью Налогово-таможенного департамента. Во-вторых, со многими должниками дошли до той стадии, когда все методы уже испробованы и сложилась ситуация, при которой осталось лишь потребовать объявить их банкротами.
В-третьих, объявление банкротом должников требовали с 2014 года, но акцент скорее делался на том, что государство могло бы получить назад свои деньги. Теперь силой будут инициировать начало банкротных производств против вообще не имеющих имущества фирм.
И хотя в случае банкротства пересматриваются все возникшие к должнику требования, а деньги распределяются пропорционально, Янсен-Ууэда не прогнозирует большого дохода для государственной казны. Скорее самой большой целью департамента является очистка бизнес-ландшафта Эстонии, сказала она.
«Это могло бы улучшить честную конкуренцию и выявить мошенников, которые облапошили государство и партнеров, и которые планировали поступать так и в будущем», - объяснила Янсен-Ууэда.
Департамент планирует вытащить этих прятавшихся в тени людей на свет божий, чтобы, например, повысить осведомленность их партнеров: «Это приведет к потере доверия, а занятие бизнесом станет для таких людей или сложным, или совершенно невозможным».
И хотя с должниками начнут заниматься серьезнее, чем когда-то прежде, Налоговый департамент не теряет надежды на то, что результат приведет к хорошему. Янсен-Ууэда говорит, что они не исключают появления договоренностей с крупными должниками, при которых последние сами проявят инициативу в выплате долгов и улучшении своей ситуации.
Ясно, что доведение 50 первых должников до банкротства – это лишь вершина айсберга. Банкротные споры – это затратное и требующее от департамента времени предприятие. В действительности проблемы есть у большего количества людей. Сюда относится и борьба с использованием липовых ликвидаторов и танкистов. По словам Янсен-Ууэда, начало все же положено – это даст сигнал, что решение проблемы с крупными должниками не ушло под сукно.
Сдать разрешение на ведение бизнеса на хранение
А что о закручивании гаек думают предприниматели? По словам руководителя Торгово-промышленной палаты, представляющей крупных предпринимателей Эстонии, Майта Пальтса, нужно учитывать то, что все должники и их истории различаются: «Это тоже нужно оценивать. Обычно у долгов есть свои причины».
По его оценке, решительно нужно действовать тогда, когда возникает так называемый бизнес-план: постоянно создавать долги и списывать их в ходе банкротного производства. Нельзя позволять возникнуть чувству безнаказанности, фирмы все же обеспокоены, когда одни и те же люди постоянно и беспрепятственно обходят установленные правила.
«У таких есть основания для наложения запрета на ведение предпринимательской деятельности. Не легкомысленно, а основываясь на анализах рисков. Тут уместно сравнение с дорожным движением. Если нарушают многократно и умышленно, то на какое-то время их права берут на хранение. А через какое-то время их можно получить назад», - подвел итог Пальтс.
Сначала полетят не те головы
Рауль Пинт, легендарный ликвидатор фирм
Мне кажется, что Налоговый департамент на правильном пути. Для обновления отношения у них ушло два десятка лет, но, видимо, бывшие милиционеры должны были уйти на пенсию, а им на смену прийти свежие мозги.
Но я скажу, что топором проблему не решить. Неизбежно сначала полетят не те головы. Я имею в виду, что нужно обязательно найти и призвать к ответственности реальных деятелей.
Например, в случае заказного убийства заказчик самовольно выносит кому-то смертный приговор. Исполнитель – это просто специалист в своей области, может быть он бывший работник спецслужб, работавший в горячих точках или снайпер.
При давлении на крупных должников нужно определить злой умысел, доказать и наказать. В противном случае начнут подпихивать танкистов. Однако от них ничего не зависит. Заблокируют одного танкиста, появятся двое других.
Вместе со своим запретом на предпринимательскую деятельность танкист просто оправится снова продавать использованные автомобильные покрышки или заниматься строительством. Предпринимателя из него никогда не получится. А у предпринимателя, то есть у реального деятеля, есть новые и многочисленные танкисты, те, кто подписывает документы.
В области генподрядчиков в строительстве я вижу это уже более 20 лет. С тем, кто дергает за нитки, там не происходит ничего.
Из-за тех же компаний пострадали сотни субподрядчиков и ничего не случилось. Нужно больше шевелить мозгами, эффект от размахивания топором и самовосхваления будет нулевым. На месте одной срубленной головы вырастут две другие.
Это лишь вершина айсберга
Марие Росин, руководитель Эстонского союза кредиторов
Очень здорово, что Налоговый департамент напрягается. Если же посмотреть на всю картину, то 50 предпринимателей - это лишь вершина айсберга, поскольку в долгах купается масса предприятий.
Проблема в нашем менталитете: все, что не запрещено – разрешено, и все, что разрешено, соответственно, приветствуется.
Если добавить сюда известное клише: ты – не предприниматель, если хоть раз в жизни ты не был банкротом, то получится тот результат, который мы имеет сегодня.
Разница просто в том, что у некоторых руководителей вместо одного банкротства имеется 50. Освобождение от долгов – это невероятно простая и новая нормальность, на которую смотрят сквозь пальцы.
Процент вероятности возврата денег от банкрота у кредитора в Эстонии ничтожно мал. Поэтому банкротное производство начинают слишком наивные, или наоборот, очень принципиальные кредиторы, если они решили спалить там свои деньги.
Предпринимателей, которые подают банкротное заявление против себя в суд, маргинально мало. Их можно выставлять на доске почета, в хорошем смысле.
Как говорит Налоговый департамент, у них нет цели получить назад свои долги, поскольку это бесперспективное предприятие. Цель скорее санкционировать наложение запрета на предпринимательскую деятельность.
В то же время, нужно честно признать, что запрет действует столько же, сколько идет банкротное производство, то это, к сожалению, сравнительно краткосрочная радость. Запреты на предпринимательскую деятельность отменяют вместе с прекращением банкротного производства, то есть вместе с удалением фирмы из Коммерческого регистра, после чего, увидеть запрет где-то открыто невозможно.
Это происходит по той причине, что начиная с этого момента данная информация попадает под информацию о частной жизни и предприниматели очень внимательно следят за тем, чтобы любая информация о них исчезла ото всюду.