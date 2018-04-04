Молодого человека избили после вечеринки в пабе
4 апреля 2018 г., 15:43
В субботу ночью в Тырва на улице Валга произошел инцидент, в ходе которого пострадал молодой человек, передает Lõuna-Eesti Postimees.
"Инцидент произошел на улице около четырех утра после проходившией в пабе вечеринки. Пострадавший знал своего обидчика", - сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.
21-летний молодой человек, которого, по его словам избили, обратился после инцидента в больницу для оказания первой помощи.
Детали происшедшего должна выяснить полиция в ходе начавшегося уголовного производства.