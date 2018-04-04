Молодого человека избили после вечеринки в пабе

"Инцидент произошел на улице около четырех утра после проходившией в пабе вечеринки. Пострадавший знал своего обидчика", - сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.

21-летний молодой человек, которого, по его словам избили, обратился после инцидента в больницу для оказания первой помощи.