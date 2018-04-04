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  • Молодого человека избили после вечеринки в пабе

Молодого человека избили после вечеринки в пабе

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

В субботу ночью в Тырва на улице Валга произошел инцидент, в ходе которого пострадал молодой человек, передает Lõuna-Eesti Postimees.

"Инцидент произошел на улице около четырех утра после проходившией в пабе вечеринки. Пострадавший знал своего обидчика", - сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.

21-летний молодой человек, которого, по его словам избили, обратился после инцидента в больницу для оказания первой помощи.

Детали происшедшего должна выяснить полиция в ходе начавшегося уголовного производства.

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