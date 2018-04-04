Сотрудник таллиннского дома престарелых объявил голодовку после прозвучавших в его адрес обвинений

Комментарий Елены:

«Эти лозунги просто списаны из каких-то книг! Никаких угроз и оскорблений не было. Я с этим человеком практически и не разговаривала. Только пару раз сделала ему замечание – это было на днях, что все-таки надо маму правильно мыть, чтобы не заносить инфекцию. А до этого его жена на меня накричала. Разговор с ней был 14-15 числа, после того, как маму отвезли в больницу с отравлением психотропными лекарствами. Я сказала, что хочу знать, почему моя мать все время падает, почему мне никто ничего не может объяснить, почему это происходит именно после их смен. Ведь у мамы изначально не было таких проблем. И поступала она в нормальном состоянии, и ходила. С другими работниками не было такого. Супруга этого работника стала на меня кричать, а другая сотрудница ее успокаивала. Ни про какую повестку в суд я не говорила, они это просто придумали.

Что касается голодовки, то не надо говорить ерунды. Этот сотрудник все время работал, я сама его видела буквально пару дней назад в добром здравии. Не может человек, который голодает две недели, поворачивать этих бабушек, бегать туда-сюда и постоянно работать. Такого не бывает. Он бы тогда просто лежал в лежку. Это просто смешно!

В письме говорится, что какая-то медсестра написала в их защиту отзыв. Интересно, почему какая-то медсестра пишет отзыв от имени родственников постояльцев? Я вообще ни разу там не видела медсестру…

И превозносится начальство. Конечно, они снимают подвальчик у этого начальства, платят деньги. Они сами мне говорили, что у меня ничего не выйдет, потому что у них все схвачено, за все заплачено.

При этом 29 марта (то есть уже после публикации нашего материала – ред.) маме снова вызывали скорую и мне об не сообщили. Я случайно узнала, когда мне позвонила медсестра и попросила выкупить лекарства по дигитальному рецепту. Я удивилась, понеслась в аптеку после работы, где выписали ципринол, это антибиотик широкого спектра действия.

У меня сразу возникли подозрения, я поехала в больницу на Сютисте, где мне сообщили, что 29 марта маму привозили на скорой. В регистратуре мне сделали распечатку, где было написано, что 29 вечером, по словам работников, – тех же самых – у нее обнаружили кровь в моче. Вызвали скорую, диагноз – инфекция мочевыводящих путей. Могли бы позвонить, сообщить, а они все скрыли.

Сейчас я обзваниваю дома по уходу, но ничего определенного там не говорят. Если не найдется место, возьму на работе отпуск за свой счет и буду с ней какое-то время сидеть дома».