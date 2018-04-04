Эксперты бют тревогу: участники групповых чатов в WhatsApp в опасности

Исследование провели Киран Гаримелла из Федеральной политехнической школы в Лозанне и Гарет Тайсон из Лондонского университета королевы Марии. Специалисты в течение полугода собирали информацию из 178 групповых чатов, которые они обнаружили с помощью веб-поиска. Всего было проанализировано полмиллиона сообщений, отправленных почти 46 тысячами пользователей, передает Lenta.ru.

Гаримелла и Тайсон использовали смартфон, на который был установлен WhatsApp, и применили метод расшифровки данных, предложенный индийскими специалистами. Вся информация, полученная из чатов, хранится в локальной базе данных на устройстве, как и ключ дешифрования. Они смогли извлечь его и получили массив данных групп.

В исследовании также говорится, что информация может быть собрана только после вступления в групповой чат, ранее отправленные сообщения при этом будут недоступны.