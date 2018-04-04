среда, 4 апреля 2018 г.
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Фото и видео: беспечные рыбаки игнорируют запрет на выход на лед

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Несмотря на то, что Спасательный департамент запретил с сегодняшнего дня выход на лед внутренних водоемов, к сожалению, нашлись те, кто этот запрет проигнорировал.

Сегодня, 4 апреля, фотографу Postimees удалось запечатлеть таких беспечных рыбаков в Таллинне на льду реки Пирита и на карьере Мяннику.

Спасательный департамент напоминает, что если человек нарушает запрет на выход на лед и игнорирует требования спасателей уйти со льда, последние могут вызвать на место полицию, которая возбудит дело о проступке.

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