Фото и видео: беспечные рыбаки игнорируют запрет на выход на лед

Сегодня, 4 апреля, фотографу Postimees удалось запечатлеть таких беспечных рыбаков в Таллинне на льду реки Пирита и на карьере Мяннику.

Спасательный департамент напоминает, что если человек нарушает запрет на выход на лед и игнорирует требования спасателей уйти со льда, последние могут вызвать на место полицию, которая возбудит дело о проступке.