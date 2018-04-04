В Кадриорге откроется необыкновенная выставка икон Николая Кормашова

Коллекция икон художника Николая Кормашова (1929-2012) во многих смыслах – особенная. «Спасенные святыни» - это не только название выставки, но и стоящая за появлением этой коллекции длительная самоотверженная работа и философия жизни. Николай Кормашов, который пережил ряд переломных моментов на пути своего становления как художника, успел и сам спасти несколько почти утраченных икон.

Эта коллекция редких изображений святых была собрана во время путешествий по северу России, на его родине в Муроме и в деревнях старообрядцев, построенных в труднодоступных местах. Выставка рассказывает не только о том, как были найдены эти иконы, но и об их сложной судьбе и роли в искусстве и духовной культуре второй половины ХХ века.

Икона из коллекции Николая Кормашова. ФОТО: Nikolai Kormašovi kogu

На выставке представлено более 150 икон, которые датируются XV-XX веками. Здесь есть как иконостасные иконы, выполненные на высоком художественном уровне, так и более близкие к народу провинциальные иконы. Присутствуют как традиционные изображения, так и большое количество довольно редких икон. По мнению ведущего научного сотрудника московского Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева Натальи Комашко, которая стала консультантом выставки, собрание Николая Кормашова в научном смысле является одной из наиболее значимых частных коллекций, а сам он - одним из наиболее значимых коллекционеров, с которыми ей довелось познакомиться.

Коллекция икон Николая Кормашова и её судьба отражают этапы осмысления коллекционирования икон и древнерусского искусства во второй половине ХХ века. В 1971 году в Эстонском художественном музее состоялась выставка всей коллекции икон Кормашова, на тот момент это была первая в Советском Союзе частная коллекция икон, выставленная в музее. По тем временам это был очень смелый шаг, потому что коллекционирование предметов искусства тогда легко могли счесть незаконной деятельностью.

Затем последовали выставки в Москве (1974 год) и в других городах. В 1997 году Николай Кормашов организовал великолепную выставку икон в зале музея Миккеля, большая часть выставленных тогда икон будут представлены и на этот раз. В качестве важной темы исследования Кормашов выделил эстонскую иконопись, которой была посвящена выставка 2011 года, организованная в Кадриоргском художественном музее, и подробный каталог.

Вход в Иерусалим ФОТО: Nikolai Kormašovi kogu