Фото: грузовик обронил бетонный блок на проезжую часть

В среду после полудня в Ярва-Яани грузовик при повороте обронил на дорогу бетонный блок, пишет Järva Teataja.
На фотографиях, присланных очевидцем, видно, что блок приземлился не посреди дороги, а у обочины, так что участникам движения, можно сказать, повезло. Кроме того, в это время поблизости не было машин, которые могли бы пострадать в результате инцидента.
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андра Юндас, в 14.24 в Центр тревоги поступила информация о том, что из кузова грузовика выпала бетонная панель, которая частично перекрыла одну полосу. "Событие произошло на первом километре шоссе Ярва-Яани-Тамсалу-Кулленга, в деревне Ялалыпе", - уточнила она.
В 16 часов на место должны были прибыть подъемные краны, чтобы убрать бетонную панель с дороги. Движение на месте регулирует полиция.