среда, 4 апреля 2018 г.
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  • Фото: грузовик обронил бетонный блок на проезжую часть

Фото: грузовик обронил бетонный блок на проезжую часть

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ФОТО: Erakogu

В среду после полудня в Ярва-Яани грузовик при повороте обронил на дорогу бетонный блок, пишет Järva Teataja.

ФОТО: Erakogu

На фотографиях, присланных очевидцем, видно, что блок приземлился не посреди дороги, а у обочины, так что участникам движения, можно сказать, повезло. Кроме того, в это время поблизости не было машин, которые могли бы пострадать в результате инцидента.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андра Юндас, в 14.24 в Центр тревоги поступила информация о том, что из кузова грузовика выпала бетонная панель, которая частично перекрыла одну полосу. "Событие произошло на первом километре шоссе Ярва-Яани-Тамсалу-Кулленга, в деревне Ялалыпе", - уточнила она.

В 16 часов на место должны были прибыть подъемные краны, чтобы убрать бетонную панель с дороги. Движение на месте регулирует полиция.

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