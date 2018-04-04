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  • На льду Чудского озера найдено тело мужчины

На льду Чудского озера найдено тело мужчины

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Чудское озеро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

У северного берега Чудского озера, на льду близ деревни Смольница, сегодня во второй половине дня было обнаружено тело пожилого мужчины. Предположительно, он скончался из-за проблем со здоровьем.

Tartu Postimees напоминает, что это не первый подобный случай в этом году на Чудском озере: 20 января на льду озера обнаружили мужчину 1946 года рождения, который лежал без сознания. Несмотря на усилия медиков, его не удалось вернуть к жизни. Его смерть, очевидно, также наступила вследствие проблем со здоровьем.

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