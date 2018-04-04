Грипп начал отступать: число заболевших снизилось

Заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом снижается. На прошлой неделе общая заболеваемость снизилась на 8% по сравнению с данными за предыдущую неделю, а гриппом – на 17%, отмечают в Департаменте здоровья, передает Rus.Err.