На этой неделе вступят запреты на выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера

Пюви добавил, что до субботы еще разрешено выходить пешком и на легких моторных транспортных средствах на лед Чудского озера. "Рыбаки еще успеют воспользоваться этой возможностью, но, так как во льду близ берега образовались трещины, при нахождении на льду озера надо быть очень внимательным. До того, как поехать на озерo, обязательно ознакомьтесь с информацией о состоянии льда", – сказал Индрек Пюви.