На этой неделе вступят запреты на выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера

Лед Нарвского водохранилища стал хрупким и не выдерживает вес человека, поэтому с завтрашнего дня, 5 апреля, выход на лед Нарвского водохранилища запрещен. В субботу, 7 апреля, вступит запрет на выход на лед Чудского озера.
„Изменчивые погодные условия сделали лед слабым и хрупким. Для обеспечения безопасности людей мы запрещаем выходить на лед с 5 апреля", – сказал руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви.
Пюви добавил, что до субботы еще разрешено выходить пешком и на легких моторных транспортных средствах на лед Чудского озера. "Рыбаки еще успеют воспользоваться этой возможностью, но, так как во льду близ берега образовались трещины, при нахождении на льду озера надо быть очень внимательным. До того, как поехать на озерo, обязательно ознакомьтесь с информацией о состоянии льда", – сказал Индрек Пюви.
С информацией можно ознакомиться на странице https://www2.politsei.ee/ru/nouanded/jaaolud/.