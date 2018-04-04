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Saarte Hääl: на женщину напал мужчина в маске и попытался изнасиловать

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Человек в маске. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

В центре Курессааре мужчина в маске напал на возвращавшуюся домой женщину. Судя по его поведению, он собирался изнасиловать женщину, передает, передает Saarte Hääl.

Женщина начала звать на помощь и попыталась оттолкнуть мужчину, это ей удалось. Она подала заявление в полицию, что подтвердила изданию Saarte Hääl советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.

"Женщина не пострадала, однако описание случившегося внушает беспокойство, и полиция начала уголовное дело для прояснения обстоятельств на основании статьи о нанесении телесных повреждений", — сказала Рейнхольд.

Точные обстоятельства происшедшего выяснятся в ходе расследования.

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