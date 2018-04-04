Saarte Hääl: на женщину напал мужчина в маске и попытался изнасиловать
4 апреля 2018 г., 18:40
В центре Курессааре мужчина в маске напал на возвращавшуюся домой женщину. Судя по его поведению, он собирался изнасиловать женщину, передает, передает Saarte Hääl.
Женщина начала звать на помощь и попыталась оттолкнуть мужчину, это ей удалось. Она подала заявление в полицию, что подтвердила изданию Saarte Hääl советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.
"Женщина не пострадала, однако описание случившегося внушает беспокойство, и полиция начала уголовное дело для прояснения обстоятельств на основании статьи о нанесении телесных повреждений", — сказала Рейнхольд.
Точные обстоятельства происшедшего выяснятся в ходе расследования.