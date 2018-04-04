Госучреждение США использовало карту Прибалтики столетней давности

Энергетическая ассоциация США (United States Energy Association) опубликовала вчера на своем сайте сообщение, что одной из главных тем на саммите в Вашингтоне было сотрудничество США и Балтийских стран в области энергетики. В качестве иллюстрации к новости госучреждение использовало карту Прибалтики, которая была в ходу после Первой мировой войны, в 1919–1920 годах, с государственными границами того времени, передает Postimees.