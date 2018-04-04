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Госучреждение США использовало карту Прибалтики столетней давности

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ФОТО: Kuvatõmmis

Энергетическая ассоциация США (United States Energy Association) опубликовала вчера на своем сайте сообщение, что одной из главных тем на саммите в Вашингтоне было сотрудничество США и Балтийских стран в области энергетики. В качестве иллюстрации к новости госучреждение использовало карту Прибалтики, которая была в ходу после Первой мировой войны, в 1919–1920 годах, с государственными границами того времени, передает Postimees.

Например, Вильнюс на этой карте находится под властью Польши. Карта была удалена с сайта и заменена фотографией с саммита, однако в соцсетях по-прежнему циркулирует прежняя иллюстрация.

Карту какое-то еще время можно было увидеть в новостной ленте сайта, но вскоре она исчезла и оттуда.

ФОТО: Kuvatõmmis

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