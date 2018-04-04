Член МОК: "Появилось слишком много больных спортсменов со справками"

«Немецкий журналист Зеппельт, насколько я знаю, готовит фильмы про норвежских спортсменов-астматиков. Субъективно это выглядит нонсенсом, слишком много больных спортсменов появляется в тех или иных странах. Можно отдельную Олимпиаду устраивать.

В МОК есть правило, что скандал, не вышедший из стен международных федераций, не рассматривается. А международные федерации на чём-то основываются, когда выдают разрешения на терапевтические исключения. Всё на совести федераций, которые признают справки. Также это говорит о слабости наших позиций, слишком мало представителей России в международных федерациях", — передаёт слова Тарпищева championat.com