МИД Великобритании удалил твит о российском происхождении "Новичка"

Накануне, 3 апреля, специалисты научной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне сообщили, что не смогли установить страну происхождения "Новичка". Глава лаборатории Гари Эткенхед подтвердил, что экспертам не удалось определить, где именно было произведено нервно-паралитическое вещество.

При этом еще 22 марта на странице МИДа королевства в Twitter появилась запись: "Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, дал понять, что "Новичок" - нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России".

В этом же заявлении британского внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что лаборатория в Портон-Дауне аккредитована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

МИД Великобритании объяснил удаление твита попавшей в него неточной цитатой

Тем временем в Лондоне пояснили, что твит МИДа от 22 марта был удален, потому что в сообщении были неправильно процитированы слова британского посла в Москве Лори Бристоу, возложившего ответственность за химатаку на Россию, пишет Evening Standard.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства в разговоре с изданием пояснила, что в тот день проходил брифинг в британском посольстве в Москве. Во время него в режиме реального времени публиковались Twitter-сообщения в аккаунте дипмиссии, а затем они дополнялись уже сотрудниками МИДа.

"Один из твитов был опубликован в усеченном формате и неточно передал слова нашего посла. Мы удалили этот твит", - объяснил официальный представитель британского ведомства.

Твит удалили лишь после заявления лаборатории о неустановленном происхождении "Новичка"

В то же время издание подчеркивает, что твит исчез именно на следующий день после того, как специалисты британской лаборатории признали, что им не удалось доказать российское происхождение "Новичка".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел королевства Борису Джонсону придется приносить извинения России из-за ситуации вокруг "дела Скрипаля".