МИД Великобритании удалил твит о российском происхождении "Новичка"

Министерство иностранных дел Великобритании удалило со своей официальной страницы в Twitter сообщение, в котором шла речь о доказанной причастности Кремля к созданию нервно-паралитического агента "Новичок", которым в Солсбери, по данным британской стороны, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На исчезновение твита обратили внимание журналисты SkyNews, передает Newsru.com.
Накануне, 3 апреля, специалисты научной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне сообщили, что не смогли установить страну происхождения "Новичка". Глава лаборатории Гари Эткенхед подтвердил, что экспертам не удалось определить, где именно было произведено нервно-паралитическое вещество.
При этом еще 22 марта на странице МИДа королевства в Twitter появилась запись: "Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, дал понять, что "Новичок" - нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество, произведенное в России".
В этом же заявлении британского внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что лаборатория в Портон-Дауне аккредитована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
МИД Великобритании объяснил удаление твита попавшей в него неточной цитатой
Тем временем в Лондоне пояснили, что твит МИДа от 22 марта был удален, потому что в сообщении были неправильно процитированы слова британского посла в Москве Лори Бристоу, возложившего ответственность за химатаку на Россию, пишет Evening Standard.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства в разговоре с изданием пояснила, что в тот день проходил брифинг в британском посольстве в Москве. Во время него в режиме реального времени публиковались Twitter-сообщения в аккаунте дипмиссии, а затем они дополнялись уже сотрудниками МИДа.
"Один из твитов был опубликован в усеченном формате и неточно передал слова нашего посла. Мы удалили этот твит", - объяснил официальный представитель британского ведомства.
Твит удалили лишь после заявления лаборатории о неустановленном происхождении "Новичка"
В то же время издание подчеркивает, что твит исчез именно на следующий день после того, как специалисты британской лаборатории признали, что им не удалось доказать российское происхождение "Новичка".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел королевства Борису Джонсону придется приносить извинения России из-за ситуации вокруг "дела Скрипаля".
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре выразил надежду на то, что на сессии ОЗХО 4 апреля в "деле Скрипаля" будет поставлена точка.