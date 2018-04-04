среда, 4 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Суд дал разрешение на арест Яануса Винка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Судейский молоток. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Харьюский уездный суд в среду, 4 апреля, дал согласие на арест подозреваемого в получении взятки заместителя руководителя подразделения ремонта автобусов предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка, передает Rus.Err.

По данным ERR, Винк по просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры арестован первоначально на срок до двух месяцев.

В то же время суд суд не согласился с просьбой прокуратуры дать разрешение на арест бывшего владельца KTK Tehnika OÜ Каспара Кеэльманна.

Утром, 3 апреля, Центральная криминальная полиция провела обыски в автобусном парке Tallinna Linnatranspordi AS и задержала четырех человек, трое из которых подозреваются в нарушении требований проведения конкурсов госпоставки, а один - в получении взяток в общей сложности на сумму в 2 млн евро.

Полиция задержала члена правления Алара Урма, директора службы автобусного транспорта Андреса Херкеля (полный тезка известного политика Андреса Херкеля, прим. ред.), руководителя подразделения ремонта автобусов Ханнеса Эрбсена и его заместителя Яануса Винка, сообщила пресс-служба Таллиннской горуправы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ