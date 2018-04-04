Суд дал разрешение на арест Яануса Винка

По данным ERR, Винк по просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры арестован первоначально на срок до двух месяцев.

В то же время суд суд не согласился с просьбой прокуратуры дать разрешение на арест бывшего владельца KTK Tehnika OÜ Каспара Кеэльманна.

Утром, 3 апреля, Центральная криминальная полиция провела обыски в автобусном парке Tallinna Linnatranspordi AS и задержала четырех человек, трое из которых подозреваются в нарушении требований проведения конкурсов госпоставки, а один - в получении взяток в общей сложности на сумму в 2 млн евро.