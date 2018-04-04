Facebook заблокировал страницу департамента московской мэрии вместе с аккаунтами "фабрики троллей"

Издание предполагает, что SMM-услуги московскому департаменту мог оказывать Глеб Васильченко - один из 13 возможных сотрудников "фабрики троллей", которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Еще полгода назад человек с таким именем размещал официальный контент на странице департамента в соцсети "ВКонтакте".

Представитель департамента экономической политики заявил, что Васильченко в ведомстве не знают и он там не работал. Однако вскоре после запросов РБК о связи Васильченко с мэрией Москвы из "ВКонтакте" пропало видео, прямая ссылка на которое содержала ID страницы Васильченко.

3 апреля Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью и Instagram, заблокировала более 270 страниц и аккаунтов, которыми управляло российское Агентство интернет-исследований - одно из юридических лиц так называемой фабрики троллей. Ее сотрудники якобы должны оставлять в интернете провластные комментарии и критиковать оппозиционеров.