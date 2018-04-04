Правительство утвердит поправки к Закону о пенсионном страховании

В соответствии с поправками, начиная с 2027 года возраст выхода на пенсию будет увязываться с предполагаемой продолжительностью жизни.

По ныне действующему порядку, время выхода на пенсию зависит от года его рождения и на данный момент возраст выхода на пенсию составляет 63 года и 6 месяцев. Переходный период к новой системе отсчета продолжится до 2026 года, когда возраст выхода на пенсию будет составлять 65 лет, сообщила в среду пресс-служба правительства.

В соответствии с поправкой, изменение возраста выхода на пенсию будет увязано с изменением средней продолжительности жизни в Эстонии. Если предполагаемая статистическая продолжительность жизни продлится, соответственно будет отодвигаться и возраст выхода на пенсию — и наоборот. Возраст выхода на пенсию может увеличиваться до трех месяцев в течение календарного года.

С 2021 года сам процесс пребывания на пенсии станет более гибким. В соответствии с поправками, в дальнейшем преждевременный выход на пенсию будет возможен на срок до пяти лет до наступления пенсионного возраста. Можно будет также откладывать выход на пенсию на любой срок по желанию.

Люди смогут по своему усмотрению, в зависимости от навыков и состояния здоровья продолжать работать и получать в этот период пенсию на гибких условиях.

Для того, чтобы пенсии носили адекватный характер, будут внесены изменения в формулу расчета пенсии.

Для применения этой и других поправок должна быть разработана новая инфосистема SKAIS2 — проект модернизации услуг департамента социального страхования, в ходе которого будут модернизированы ИТ-системы департамента, разработаны дружелюбные к пользователю услуги для людей и эффективизирована организация работы департамента.