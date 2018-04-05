Спецслужбы Британии сообщили, что определили место производства "Новичка" в России

"Силы безопасности считают, что определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, использованное в Солсбери", - пишет газета.

При этом, как отмечает издание, о том, что вещество российского производства, было известно уже к первому заседанию антитеррористической структуры Cobra, на котором об этом было объявлено. О существовании лаборатории было якобы известно заранее.

Причем издание, ссылаясь на источники, утверждает, что место производства было определено "на основе научного анализа и разведывательных данных". При этом ранее использовавшуюся формулировку термин "с большой долей вероятности" источник газеты заменил на "с подавляющей степенью вероятности", оговорившись, однако, что в этом "нет 100-процентой уверенности".

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на руководителя британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэда сообщил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения вещества, использованного в Солсбери.