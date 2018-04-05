СМИ: США на днях объявят о новых санкциях против российских олигархов

Как стало известно журналистам, официально о новых ограничительных мерах будет объявлено уже на этой неделе.

Тем временем агентство Reuters уточняет, что новые санкции могут стать "самыми агрессивными" за последнее время против России и направлены именно против российской бизнес-элиты. Это шаг, который непосредственно коснется людей, близких к Путину, отражает желание Вашингтона о том, чтобы Россия понесла ответственность за вмешательство в выборы.

Газета The Washington Post, в свою очередь, поясняет, что новые санкции будут экономическими. По информации издания, точное количество российских олигархов, которые попадут под ограничительные меры, пока не определено. Однако, предположительно, речь идет по меньшей мере о шести людях, связанных, по мнению Вашингтона, с президентом РФ.

Напомним, 15 марта Минфин США расширил санкции в отношении России, добавив в черный список 19 частных лиц и пять организаций. Под санкционные ограничения тогда попало "Агентство интернет-исследований", более известное в СМИ как "фабрика троллей", ранее обвиненная американской стороной в попытке вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. СМИ отмечают, что этот же закон может быть применен и в случае с новыми санкциями в отношении олигархов.

Незадолго до этого члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии обращались к президенту Дональду Трампу с призывом ввести санкции в отношении России из-за вмешательства в американские выборы. Обращение подписали 140 депутатов.

Парламентарии указывали, что 29 января администрация США должна была применить санкции "против тех, кто сотрудничает с российским военным и разведывательным секторами". "Вы не сделали это в срок. Вы также не стали к отведенной дате наказывать тех, кто несет ответственность за кибератаки во время выборов 2016 года", - упрекнули они Трампа.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.