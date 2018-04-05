Стало известно, какая страна больше всего пострадает от "Брекзит"

Отдельные регионы Германии пострадают от готовящегося выхода Великобритании из ЕС сильнее, чем другие территориальные формирования в составе Евросоюза, сообщает dw.com со ссылкой на исследование Комитета регионов - консультативного органа Европейского Союза.
Из 50 регионов, которые в силу их индустриальной и промысловой ориентации, окажутся наиболее уязвимыми после "Брекзита", 41 расположен в ФРГ. Речь идет в первую очередь о Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, районе западного Рура, Кельне и Дармштадте. У них всех установились "тесные связи" с британскими производствами, пояснил председатель комитета и бывший глава правительства германоязычного сообщества Бельгии Карл-Хайнц Ламберц.
Минимальные ставки тарифов
В этой связи Ламберц обратил внимание на необходимость заключения такого торгового соглашения Брюсселя с Лондоном, которое свело бы к минимуму тарифные ставки и обеспечило бы свободное передвижение товаров. Кроме того, выстраивая свою региональную инвестиционную политику, ЕС должен постараться нивелировать негативные последствия "Брекзит" на локальном уровне, подчеркнул он.
Ранее Евросоюз сообщил, что в рамках будущего соглашения о свободной торговле Великобритания не может надеяться на неограниченный доступ к рынку ЕС.
"Нельзя стремиться к статусу "третьей страны" и в то же время обладать привилегиями, доступными членам ЕС, например, в торговле", - полагает глава делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье.