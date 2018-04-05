Стало известно, какая страна больше всего пострадает от "Брекзит"

Из 50 регионов, которые в силу их индустриальной и промысловой ориентации, окажутся наиболее уязвимыми после "Брекзита", 41 расположен в ФРГ. Речь идет в первую очередь о Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, районе западного Рура, Кельне и Дармштадте. У них всех установились "тесные связи" с британскими производствами, пояснил председатель комитета и бывший глава правительства германоязычного сообщества Бельгии Карл-Хайнц Ламберц.

Минимальные ставки тарифов

В этой связи Ламберц обратил внимание на необходимость заключения такого торгового соглашения Брюсселя с Лондоном, которое свело бы к минимуму тарифные ставки и обеспечило бы свободное передвижение товаров. Кроме того, выстраивая свою региональную инвестиционную политику, ЕС должен постараться нивелировать негативные последствия "Брекзит" на локальном уровне, подчеркнул он.

Ранее Евросоюз сообщил, что в рамках будущего соглашения о свободной торговле Великобритания не может надеяться на неограниченный доступ к рынку ЕС.