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  • Дочка концерна VKG через суд добивается запрета на строительство терминала EuroChem в Силламяэ

Дочка концерна VKG через суд добивается запрета на строительство терминала EuroChem в Силламяэ

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VKG.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Мэрия Силламяэ 1 марта предоставила предприятию EuroChem Terminal Sillamäe AS разрешение на строительство терминала по перевалке аммиака общей стоимостью 15 млн евро, однако фирма VKG Elektrivõrgud OÜ направила суду жалобу с просьбой аннулировать решение городской управы, утверждая, что объект спроектирован противозаконно, сообщает Rus.err.ee.

В своей жалобе VKG Elektrivõrgud OÜ попросил Тартуский административный суд применить первичную правовую защиту, благодаря которой реализация проекта будет приостановлена.

Как поясняет VKG, данный проект нельзя согласовать, поскольку, в соответствии с Законом о рынке электроэнергии, в разрешении на деятельность оператора распределительных сетей в упомянутом регионе обслуживания строить электросети или ЛЭП может только сам оператор распределительных сетей, то есть, в данном случае, VKG Elektrivõrgud OÜ.

Как считают в VKG, предприятие EuroChem Terminal Sillamäe AS должно подать ходатайство о технических условиях проектируемого и строящегося электрокомплекса фирме VKG Elektrivõrgud OÜ и заключить с ней договор о подключении. В то же время, фирме в связи с составлением данного проекта ходатайств о технических условиях не подавали.

Поскольку готовящееся судебное решение касается прав и обязанностей как EuroChem Terminal Sillamäe AS, так и производителя электро- и тепловой энергии Silpower AS, упомянутые предприятия в качестве третьих лиц должны быть привлечены к делопроизводству.

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