Дочка концерна VKG через суд добивается запрета на строительство терминала EuroChem в Силламяэ

В своей жалобе VKG Elektrivõrgud OÜ попросил Тартуский административный суд применить первичную правовую защиту, благодаря которой реализация проекта будет приостановлена.

Как поясняет VKG, данный проект нельзя согласовать, поскольку, в соответствии с Законом о рынке электроэнергии, в разрешении на деятельность оператора распределительных сетей в упомянутом регионе обслуживания строить электросети или ЛЭП может только сам оператор распределительных сетей, то есть, в данном случае, VKG Elektrivõrgud OÜ.

Как считают в VKG, предприятие EuroChem Terminal Sillamäe AS должно подать ходатайство о технических условиях проектируемого и строящегося электрокомплекса фирме VKG Elektrivõrgud OÜ и заключить с ней договор о подключении. В то же время, фирме в связи с составлением данного проекта ходатайств о технических условиях не подавали.