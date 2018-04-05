Дочка концерна VKG через суд добивается запрета на строительство терминала EuroChem в Силламяэ

Мэрия Силламяэ 1 марта предоставила предприятию EuroChem Terminal Sillamäe AS разрешение на строительство терминала по перевалке аммиака общей стоимостью 15 млн евро, однако фирма VKG Elektrivõrgud OÜ направила суду жалобу с просьбой аннулировать решение городской управы, утверждая, что объект спроектирован противозаконно, сообщает Rus.err.ee.
В своей жалобе VKG Elektrivõrgud OÜ попросил Тартуский административный суд применить первичную правовую защиту, благодаря которой реализация проекта будет приостановлена.
Как поясняет VKG, данный проект нельзя согласовать, поскольку, в соответствии с Законом о рынке электроэнергии, в разрешении на деятельность оператора распределительных сетей в упомянутом регионе обслуживания строить электросети или ЛЭП может только сам оператор распределительных сетей, то есть, в данном случае, VKG Elektrivõrgud OÜ.
Как считают в VKG, предприятие EuroChem Terminal Sillamäe AS должно подать ходатайство о технических условиях проектируемого и строящегося электрокомплекса фирме VKG Elektrivõrgud OÜ и заключить с ней договор о подключении. В то же время, фирме в связи с составлением данного проекта ходатайств о технических условиях не подавали.
Поскольку готовящееся судебное решение касается прав и обязанностей как EuroChem Terminal Sillamäe AS, так и производителя электро- и тепловой энергии Silpower AS, упомянутые предприятия в качестве третьих лиц должны быть привлечены к делопроизводству.