"Ливерпуль" разгромил соседей из Манчестера

Ливерпуль (Англия) - Манчестер Сити (Англия) 3:0

Мерсисайдцы продлили серию без пропущенных голов в турнире до 4 игр. Всего в текущем розыгрыше «Ливерпуль» 6 раз сыграл на ноль. Причем на этот раз Юрген Клопп обошелся без капитана сборной Эстонии Рагнара Клавана, которого на этот раз не оказалось даже в запасе.

Уже на 12-й минуте египтянин Мохамед Салах, являющийся лучшим бомбардиром чемпионата Англии, открывает счет в матче: сначала Салах попытался вывести на удар Фирмино, но у того удар не вышел, зато Салах, получив мяч обратно распорядился им наилучшим образом.

Через девять минут уже Окслейд-Чемберлен удваивает преимущество после дальнего удара из под защитника "Сити" Венсана Компани, а окончательный счет еще через 9 минут установил окончательный счет Мане, откликнувшись на передачу Салаха.

До перерыва и Салах, и Мане могли довести счет до неприличного, но оборона "Сити" ошибок больше не допускала. Во втором тайме "Сити" ничего сверхострого у ворот "Ливерпуля" создать не смог. За весь матч подопечные Гвардиолы не нанесли ни одного удара в створ ворот, в четвертый раз в сезоне не забив ни одного мяча. До матча с мерсисайдцами "Сити" не мог поразить ворота соперников в Кубке Англии, Кубке лиги и АПЛ. Теперь настал черед и Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что исход противостояния еще не решен: «Три года назад с «Боруссией» я играл против «Реала». Мы уступили на выезде 0:2. Все говорили мне, что шансов нет. И я был очень зол из-за этого, а мы в ответной встрече победили и прошли дальше. На вечеринке нужно праздновать, когда она начинается, не раньше», – сказал Клопп официальному сайту УЕФА.

Защитник «Сити» Венсан Компани сказал, что в этом противостоянии играть две встречи и через неделю будет совсем другая игра:«Если сыграем в Манчестере так, как сегодня во втором тайме, то сможем чего-то добиться.

Отдаем должное «Ливерпулю», но на следующей неделе будет наша очередь», – сказал Компани.

Барселона (Испания) - Рома (Италия) 4:1

Борьбы не получилось и во втором матче 1/4 финала, где на "Камп Ноу" каталонцы принимали гостей из Вечного города.

Римляне сами помогли испанской команде повести с комфортным преимуществом: Даниэле де Росси и Костас Манолас выполнили работы нападающих "Барсы" срезав мяч в свои ворота, а после гола Жерара Пике, стало ясно, что в этой паре уже все практически ясно.