Внимание! Мебель может быть опасной для жизни и здоровья вашего ребенка!

В интернете распространяется видео, из которого ясно, что может случиться, если у вас есть узкий, довольно высокий да еще и на ножках, комод, ящики которого заполнены тяжелыми вещами, пишет портал Kodu.
На выложенном на портале ViralHog видеоролике отчетливо видно, что ребенок играл в гостиной, выдвигая ящики узкого комода, стоящего около стены. Когда центр тяжести сместился, комод упал. К счастью, этот ребенок отделался испугом, тогда как известны случаи тяжелых травм.
Речь, в частности, идет о комодах серии MALM производства IKEA. Американская Комиссия по безопасности потребительской продукции (CPSC - Consumer Product Safety Commission) заявила о двух случаях опрокидывания этих предметов мебели с трагическим исходом. Еще четыре ребенка получили травмы. В прошлом году IKEA объявил об отзыве 29 миллионов комодов и платяных шкафов в связи со смертельной опасностью, которую они представляют для детей.
Хотя самыми опасными по-прежнему считаются комоды, беды можно ждать и от высоких книжных стеллажей, если они не прикреплены к стене. Позаботьтесь о безопасности своих детей!