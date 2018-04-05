Внимание! Мебель может быть опасной для жизни и здоровья вашего ребенка!

На выложенном на портале ViralHog видеоролике отчетливо видно, что ребенок играл в гостиной, выдвигая ящики узкого комода, стоящего около стены. Когда центр тяжести сместился, комод упал. К счастью, этот ребенок отделался испугом, тогда как известны случаи тяжелых травм.

Речь, в частности, идет о комодах серии MALM производства IKEA. Американская Комиссия по безопасности потребительской продукции (CPSC - Consumer Product Safety Commission) заявила о двух случаях опрокидывания этих предметов мебели с трагическим исходом. Еще четыре ребенка получили травмы. В прошлом году IKEA объявил об отзыве 29 миллионов комодов и платяных шкафов в связи со смертельной опасностью, которую они представляют для детей.