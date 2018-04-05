Грустный юбилей российской звезды

"Блюзмены" отчаянно сражаются за путевку в плей-офф Кубка Стэнли, но поражение от "Чикаго", которому уже ничего не надо, может дорого обойтись команде Владимира Тарасенко. "Блюз" вели в начале торого периода 3:1, но сначала гости сократили отстование до минимума, а в третьем периоде Алекс Дебрикант забросил шайбу, сравняв счет, а за минуту до конца матча защитнику "Ястребов", Данкану Киту, приспичило прервать свою безголевую серию, которая продолажалась 21 матч. С передачи Дебриканта Кит вывел "Чикаго" вперед и "Блюзменам" времени перевести игру в овертайм не хватило.

Владимир Тарасенко набрал два очка (1+1), забросив 33-ю шайбу и отдав 33-ю передачу в сезоне, а также добрался до отметки 350 очков в НХЛ. На счету российского форварда в 419 матчах 178 голов и 172 передачи.

Артем Анисимов из "Чикаго" заработал один балл за результативность, набрав 31-е очко (20+11) в сезоне.

Если Анисимов уже может задуматься об участии в Чемпионате мира по хоккею, то для Тарасенко следующие два матча станут моментом истины: пока "Сент-Луис" еще имеет шанс на плей-офф, отстaвая от "Колорадо" на одно очко.

"Баффало" в очередной раз стала худшей командой НХЛ в регулярном чемпионате: за последние пять лет это уже третий подобный "успех" "Клинков". Даже "Аризону", которая отвратительно начала сезон, долгое время оставаясь без побед, "Баффало" любезно пропустил на строчку выше в сводной таблице НХЛ и за оставшиеся два матча отрыв от "Койотов" семь очков, которые отыграть невозможно.

Результаты матчей:

Баффало – Оттава – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Сент-Луис – Чикаго – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)