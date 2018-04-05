Фото: в Лондоне построят зал-сферу с самыми большими экранами

Как сообщает Dezeen, экраны будут установлены не только внутри здания, но и снаружи, так что сфера сможет меняться - то показывая рекламу, то будто становясь полупрозрачной и транслируя для окружающих безбилетников происходящее внутри.

Заказчиком передового зала выступает Madison Square Garden Company. Зал под названием MSG Sphere London будет вмещать 18000 человек. Аналогичный зал компания также планирует построить в Лас-Вегасе.

ФОТО: dezeen.com

MSG обещает установить внутри самый большой экран в мире, и при этом с самым высоким разрешением. Также внутри будет уникальная система проекторов и, разумеется, самый совершенный звук. Это, как надеются организаторы, позволит не только давать в зале впечатляющие концерты, но и принимать самые масштабные соревнования по киберспорту - индустрии, развивающейся крайне высокими темпами.

ФОТО: dezeen.com

По данным Dezeen, сейчас архитекторы в деталях прорабатывают дизайнерские решения, а до конца 2018 года надеются утвердить разрешительную документацию для начала строительства.

MSG известна тягой к округлым формам - знаменитое здание Madison Square Garden в Нью-Йорке также построено в виде диска.