В России не знают что делать с астмой

"В прошлом году на Универсиаде в Алма-Ате у Маргариты случился астматический приступ, – рассказала "СЭ" ее тренер Людмила Панова. – На тренировке она почувствовала себя плохо, побежала в раздевалку, потому что на всякий случай имела с собой нужный препарат. Но получилось так, что кто-то перенес вещи девчонок в другую раздевалку без их ведома. Пока сумку искали, спортсменка стала задыхаться. После этого нам сказали, что нужно что-то делать и получать справку."

Теоретически, она имеет полное право оформить терапевтическое исключение и легально принимать препараты, которые запрещены Кодексом ВАДА для всех остальных спортсменов. Но необходимой справки у Васильевой до сих пор нет. И в этом меньше всего стоит винить спортсменку и ее тренера. Они попытались оформить нужные бумаги. Но пробить стену невежества и непрофессионализма не так уж просто. Особенно если ты – не звезда, а обыкновенная спортсменка из региона.

Чтобы чувствовать себя абсолютно здоровой не только в обычной жизни, но и на лыжне, Маргарите Васильевой необходимы ингаляции с препаратом под названием "сальбутамол". Он входит в Запрещенный список ВАДА, но является так называемой "пороговой" субстанцией. То есть в самой минимальной концентрации сальбутамол все-таки разрешен, но стоит сделать хотя бы один лишний вдох – и здравствуй, дисквалификация. Для приема препарата в более высокой дозировке нужно оформлять терапевтическое исключение.

Именно сальбутамол с разрешения ВАДА применяют норвежские лыжники и биатлонисты-астматики. Именно на нем попались Мартин Сундбю и британский велосипедист Крис Фрум, которые превысили разрешенную дозировку.

Разница в том, что истинных приступов Фрума или Сундбю никто никогда не видел, о предполагаемой астме известно только с их слов. Но сальбутамол они применяли регулярно, годами, через специальные небулайзеры. Васильева, которая на глазах десятков свидетелей лежала синяя под кислородной маской, разрешенной дозы не превышает. Хотя, казалось бы, имеет на это все основания.

"После Алма-Аты нам в Красноярске дали направление в московский Институт пульмонологии, – рассказала Панова. – Маргарита прошла обследование, сдала анализы. Был поставлен диагноз – бронхиальная астма. Чтобы подавать документы на терапевтическое исключение, оставалось сделать тест под нагрузкой. Но в учреждении на тот момент не работал велоэргометр. Поэтому мы ничего не добились и вернулись домой."

Как Васильева заработала себе астму – это отдельная и глупая история.