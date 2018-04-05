В России не знают что делать с астмой

Чемпионат России по биатлону завершается и одной из главной героиней стала Маргарита Васильева, которая в отсутствии в масс-старте Екатерины Юрловой и Ульяны Кайшевой обогнала всех своих преследовательниц. Однако, как пишет "Спорт-Экспресс", дорога в главную сборную страны для Васильевой закрыта. Причина: бронхиальная астма, из-за которой спортсменка должна принимать препараты запрещенные ВАДА и на которые Васильевой никак не могут оформить терапевтические исключения.
"В прошлом году на Универсиаде в Алма-Ате у Маргариты случился астматический приступ, – рассказала "СЭ" ее тренер Людмила Панова. – На тренировке она почувствовала себя плохо, побежала в раздевалку, потому что на всякий случай имела с собой нужный препарат. Но получилось так, что кто-то перенес вещи девчонок в другую раздевалку без их ведома. Пока сумку искали, спортсменка стала задыхаться. После этого нам сказали, что нужно что-то делать и получать справку."
Теоретически, она имеет полное право оформить терапевтическое исключение и легально принимать препараты, которые запрещены Кодексом ВАДА для всех остальных спортсменов. Но необходимой справки у Васильевой до сих пор нет. И в этом меньше всего стоит винить спортсменку и ее тренера. Они попытались оформить нужные бумаги. Но пробить стену невежества и непрофессионализма не так уж просто. Особенно если ты – не звезда, а обыкновенная спортсменка из региона.
Чтобы чувствовать себя абсолютно здоровой не только в обычной жизни, но и на лыжне, Маргарите Васильевой необходимы ингаляции с препаратом под названием "сальбутамол". Он входит в Запрещенный список ВАДА, но является так называемой "пороговой" субстанцией. То есть в самой минимальной концентрации сальбутамол все-таки разрешен, но стоит сделать хотя бы один лишний вдох – и здравствуй, дисквалификация. Для приема препарата в более высокой дозировке нужно оформлять терапевтическое исключение.
Именно сальбутамол с разрешения ВАДА применяют норвежские лыжники и биатлонисты-астматики. Именно на нем попались Мартин Сундбю и британский велосипедист Крис Фрум, которые превысили разрешенную дозировку.
Разница в том, что истинных приступов Фрума или Сундбю никто никогда не видел, о предполагаемой астме известно только с их слов. Но сальбутамол они применяли регулярно, годами, через специальные небулайзеры. Васильева, которая на глазах десятков свидетелей лежала синяя под кислородной маской, разрешенной дозы не превышает. Хотя, казалось бы, имеет на это все основания.
"После Алма-Аты нам в Красноярске дали направление в московский Институт пульмонологии, – рассказала Панова. – Маргарита прошла обследование, сдала анализы. Был поставлен диагноз – бронхиальная астма. Чтобы подавать документы на терапевтическое исключение, оставалось сделать тест под нагрузкой. Но в учреждении на тот момент не работал велоэргометр. Поэтому мы ничего не добились и вернулись домой."
Как Васильева заработала себе астму – это отдельная и глупая история.
"В сезоне 2014-15 годов Рита попала в резервную сборную и считалась там одним из лидеров, – рассказала Панова. – Перед самыми отборочными стартами она заболела. Я говорила, что нужно остаться дома и долечиться. Но тренеры сборной повезли ее в горы, на этап Кубка IBU в Обертиллах. Там она пробежала одну гонку, а после нее впервые стала задыхаться. Врач сказал, что приступ случился от нагрузки на фоне недолеченного бронхита. Так что астма у Риты – приобретенная, а не врожденная."
После того самого этапа в Обертиллахе Васильеву списали. Она лечилась, восстанавливалась, пыталась вернуться, но тренеров сборной это мало интересовало. Следующий раз Васильева вернулась на Кубок IBU только в нынешнем сезоне.
"Рита очень сильна физически и обладает редким умением держать скорость на всей дистанции, включая последний круг, – сказала Панова. – Она пришла в биатлон очень поздно, в 16 лет, но уже спустя год выступала на юношеском чемпионате мира. Представляете, какой талант нужно было иметь, чтобы всего за год занятий отобраться на "мир"?! По юниорам Васильева бегала вместе с Подчуфаровой, Якушовой. Были проблемы со стрельбой, но функционально Рита была на две головы их выше. Мы немного боимся, как на нас будут смотреть после этого. Плюс, Маргарита хочет оставаться "нормальным" человеком и опасается, что разовьется привыкание. А она не хочет всю жизнь сидеть на препаратах."
Ирина Старых и Александр Логинов, пойманные на запрещенном ЭПО, отбыли дисквалификации и вернулись в сборную, ничуть не опасаясь, как на них будут после этого смотреть. А действительно нуждающаяся в сальбутамоле Маргарита Васильева боится общественного мнения. Неужели проще попасться и вернуться, чем употреблять нужный тебе препарат легально?
Что к сальбутамолу можно привыкнуть – это, кстати, тоже миф.
"Сальбутамол вовсе не лечащее лекарство, а так называемый бронкодилятатор – который расширяет просвет бронхов, – объяснил "СЭ" известный спортивный врач Сергей Илюков. – Его следует принимать при необходимости. Важнее всего принимать именно лечащие препараты, которые купируют воспаление – глюкокортикостероиды. При использовании только бронкодилятаторов, без надлежащих лечащих препаратов, к ним действительно растет толерантность и необходимость повышается. Такое можно видеть у спортсменов, которых сложно назвать умными. В меру ограниченности они "боятся" "стероидов" и используют только бронкодилататоры. В действительности, это - предубеждение."