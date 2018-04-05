четверг, 5 апреля 2018 г.
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Из-за тумана опаздывают прибывающие в Таллиннский аэропорт рейсы

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Таллиннский аэропорт в тумане.

ФОТО: Erik Prozes

Из-за тумана опаздывают прибывающие в Таллиннский аэропорт рейсы, на данный момент это касается четырех рейсов.

По данным сайта аэропорта, сейчас опаздывают рейсы из Хельсинки, Риги, Курессааре и Москвы. Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта сообщил BNS, что туманы сказываются на прибывающих рейсах, но в местах отправки рейсов люди уже находятся на борту самолетов.

Вылетающим из Таллиннского аэропорта самолетам погодные условия не мешают.

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