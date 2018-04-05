Из-за тумана опаздывают прибывающие в Таллиннский аэропорт рейсы

По данным сайта аэропорта, сейчас опаздывают рейсы из Хельсинки, Риги, Курессааре и Москвы. Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта сообщил BNS, что туманы сказываются на прибывающих рейсах, но в местах отправки рейсов люди уже находятся на борту самолетов.