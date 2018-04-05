Из-за тумана опаздывают прибывающие в Таллиннский аэропорт рейсы
5 апреля 2018 г., 9:06
Из-за тумана опаздывают прибывающие в Таллиннский аэропорт рейсы, на данный момент это касается четырех рейсов.
По данным сайта аэропорта, сейчас опаздывают рейсы из Хельсинки, Риги, Курессааре и Москвы. Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта сообщил BNS, что туманы сказываются на прибывающих рейсах, но в местах отправки рейсов люди уже находятся на борту самолетов.
Вылетающим из Таллиннского аэропорта самолетам погодные условия не мешают.