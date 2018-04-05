В ОЗХО не поддержали предложение России о совместном расследовании "дела Скрипаля"

Об этом на пресс-конференции по итогам специального заседания объявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, для принятия инициативы Исполнительным советом ОЗХО необходимо, чтобы за нее проголосовали две трети стран - членов совета (28 голосов). В поддержку предложенной Москвой инициативы выступили всего 14 стран из 41 (Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, Иран, Венесуэла, Пакистан, Никарагуа и Куба).

Информация о том, что именно 14 государств поддержали предложение РФ, была опубликована на официальной странице посольства РФ в Нидерландах в Twitter. Вскоре, однако, в правительстве Великобритании уточнили, что только шесть членов Исполнительного совета ОЗХО выступили в поддержку инициативы: Россия, Китай, Иран, Судан, Алжир и Азербайджан.

При этом 15 государств, включая Великобританию, проголосовали против, еще 17 воздержались, представители двух стран во время голосования отсутствовали, а у еще одной страны не было права голоса, пояснили в Лондоне.

Сама инициатива, по словам Шульгина, предлагала "запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных со всеми обвинениями Великобритании в отношении РФ" по "делу Скрипаля", а также поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмджю "предпринять шаги, необходимые для налаживания такого взаимодействия".

Ранее Шульгин рассказал, что в совместном проекте России, Ирана и Китая говорилось о необходимости сотрудничества между Москвой и Лондоном, а также о "прояснении всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России".

Борис Джонсон: "Цель России - подорвать независимую работу ОЗХО"

Исход голосования Исполнительного совета ОЗХО уже прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, целью предложения России, которое он назвал "смехотворным", была попытка "подорвать независимую и беспристрастную работу международной организации".

"У России после попытки убийства на территории Великобритании с использованием химического оружия, носящего военный характер, была только одна идея - скрыть правду и ввести в заблуждение общественность", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

По словам Джонсона, мировое сообщество в очередной раз увидело эту тактику России и пресекло попытки Москвы сорвать надлежащий международный процесс, проголосовав против предложения Кремля в ОЗХО.