Фото: дом, где что-то пошло не так

ФОТО: atlasobscura.com

Этот скромный летний домик, стоящий у подножия горы стал знаменитым 24 апреля 1995 года, когда в него врезался сорвавшийся с горы огромный валун весом около 55 тонн и застрял, проломив стену.

К несчастью, владельцы в этот момент находились дома. Физически они не пострадали, но были настолько испуганы, что после полученной психологической травмы покинули дом и больше никогда туда не возвращались.

Хотя предполагалось, что дом с валуном внутри никому не понадобится, продать его удалось довольно быстро. Новый собственник не стал заниматься извлечением валуна из недр дома, так как это огромная и дорогостоящая работа. Он попросту превратил дом в достопримечательность! Теперь он носит название Rock in the House и открыт для посетителей. Есть даже вывеска.

Сегодня каждый может зайти в дом, который со стороны улицы выглядит как обычное жилище. Да и внутри он самый обычный. Пока не откроешь дверь в спальню…