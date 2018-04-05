Дом опеки забыл на улице полуторагодовалого ребенка

Заметившая находившегося на улице без присмотра малыша прохожая отвела его к нянечкам, а позже рассказала о случившемся в социальной сети: «Сегодня, проходя мимо детского дома опеки Сегасумала в таллиннском районе Кристийне, увидела, что на территории, между окружающем дом забором и какой-то каменной стеной в саду, в снегу лежит и барахтается кричащий и явно нуждающийся в помощи ребенок. Двор дома был пуст, двери и окна закрыты, так что не возникло даже вопроса: придет ли кто-то за ребенком или нет».

К счастью, ворота не были заперты, и прохожая поспешила к малышу: «Ребенок так долго возился на земле, что успел снять с ноги сапожок вместе с носком, а второй оставался на ноги лишь благодаря солидной резинке. Тут явно логично предположить, что и второй сапожок был притянут к ноге резинкой, и чтобы снять его нужно было приложить неимоверные усилия. Слетевший с ноги сапог и носок уже были полны снега. Одна нога ребенка была полностью голой».

По словам прохожей она постучала в двери и окна дома опеки, но на это никто не отреагировал. Тогда она позвонила на номер, указанный на сайте дома, после чего двери открыл местный работник: «Воспитатель начала извиняться за то, что такое произошло, благодарила, что помогла, и несколько раз попросила, чтобы я не трезвонила об этом нигде».

«По словам воспитателей, они зашли в помещение минут пять назад, но если подумать, сколько времени должно было потребоваться ребенку, чтобы снять сапог, можно предположить, что он находился там намного больше. Обычно, вернувшись в помещение, принято детей пересчитывать, но именно сегодня «с одним ребенком получилась кака».

По словам свидетельницы, она попросила и номер телефона родителей, но его воспитатели не дали. Вместо этого работник сама при ней позвонила родителям, чтобы сообщить о произошедшем: «Я оставила им и свой контактный номер, чтобы родители при желании могли со мной связаться. Позже мне позвонила заведующая домом, ответственный работник, которая тоже поблагодарила, извинилась и попросила, чтобы я не рассказывала нигде о произошедшем».

Дом опеки изменит внутренние правила

Комментируя случившееся Postimees, заведующая домом опеки Сегасуммала Элийса Тааль сказала, что не знает, как этот инцидент мог произойти, но заверила, что внутренние правила в доме будут изменены.

«Мы вернулись в помещение после послеобеденной прогулки. Время было 11.35. В 11.44 нам позвонила женщина и попросила открыть дверь, - рассказала Тааль. – Спросила, знаем ли мы, что на улице плачет ребенок? Когда ребенок зашел в помещение, он уже был спокоен и один из воспитателей взял его на колени».

Тааль заверила, что приведшая ребенка в помещение женщина требовала, чтобы дом опеки дал ей телефон матери, но нянечка сама позвонила ей, рассказала все, что случилось и позвала родителей прийти: «С родителями был долгий разговор, и они пришли к выводу, что нет смысла широко говорить об этом инциденте, поскольку до сих пор услугами были довольны».

Тааль сказала, что за восемь лет работы дома опеки прежде таких случаев не было: «В социальных сетях до сегодняшнего дня о нас не было высказано ни одного негативного мнения».

«Я не представляю, как такая ситуация вообще стала возможной, - продолжила Тааль. – Мы с нянечками всегда перед выходом на улицу пишем на доске, установленной в прихожей, количество детей: сколько детей вышло и сколько вернулось. Мы позже пересчитываем детей их в столовой. Ребенок не остался бы на улице, как могли подумать многие, мы просто еще не успели дойти до столовой».