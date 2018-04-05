Дом опеки забыл на улице полуторагодовалого ребенка

В работающем в столичном районе Кристийне детском доме опеки вчера произошел инцидента. Персонал заведения забыл на улице полуторагодовалого ребенка, которого обнаружила случайная прохожая, пишет Postimees.
Заметившая находившегося на улице без присмотра малыша прохожая отвела его к нянечкам, а позже рассказала о случившемся в социальной сети: «Сегодня, проходя мимо детского дома опеки Сегасумала в таллиннском районе Кристийне, увидела, что на территории, между окружающем дом забором и какой-то каменной стеной в саду, в снегу лежит и барахтается кричащий и явно нуждающийся в помощи ребенок. Двор дома был пуст, двери и окна закрыты, так что не возникло даже вопроса: придет ли кто-то за ребенком или нет».
К счастью, ворота не были заперты, и прохожая поспешила к малышу: «Ребенок так долго возился на земле, что успел снять с ноги сапожок вместе с носком, а второй оставался на ноги лишь благодаря солидной резинке. Тут явно логично предположить, что и второй сапожок был притянут к ноге резинкой, и чтобы снять его нужно было приложить неимоверные усилия. Слетевший с ноги сапог и носок уже были полны снега. Одна нога ребенка была полностью голой».
По словам прохожей она постучала в двери и окна дома опеки, но на это никто не отреагировал. Тогда она позвонила на номер, указанный на сайте дома, после чего двери открыл местный работник: «Воспитатель начала извиняться за то, что такое произошло, благодарила, что помогла, и несколько раз попросила, чтобы я не трезвонила об этом нигде».
«По словам воспитателей, они зашли в помещение минут пять назад, но если подумать, сколько времени должно было потребоваться ребенку, чтобы снять сапог, можно предположить, что он находился там намного больше. Обычно, вернувшись в помещение, принято детей пересчитывать, но именно сегодня «с одним ребенком получилась кака».
По словам свидетельницы, она попросила и номер телефона родителей, но его воспитатели не дали. Вместо этого работник сама при ней позвонила родителям, чтобы сообщить о произошедшем: «Я оставила им и свой контактный номер, чтобы родители при желании могли со мной связаться. Позже мне позвонила заведующая домом, ответственный работник, которая тоже поблагодарила, извинилась и попросила, чтобы я не рассказывала нигде о произошедшем».
Дом опеки изменит внутренние правила
Комментируя случившееся Postimees, заведующая домом опеки Сегасуммала Элийса Тааль сказала, что не знает, как этот инцидент мог произойти, но заверила, что внутренние правила в доме будут изменены.
«Мы вернулись в помещение после послеобеденной прогулки. Время было 11.35. В 11.44 нам позвонила женщина и попросила открыть дверь, - рассказала Тааль. – Спросила, знаем ли мы, что на улице плачет ребенок? Когда ребенок зашел в помещение, он уже был спокоен и один из воспитателей взял его на колени».
Тааль заверила, что приведшая ребенка в помещение женщина требовала, чтобы дом опеки дал ей телефон матери, но нянечка сама позвонила ей, рассказала все, что случилось и позвала родителей прийти: «С родителями был долгий разговор, и они пришли к выводу, что нет смысла широко говорить об этом инциденте, поскольку до сих пор услугами были довольны».
Тааль сказала, что за восемь лет работы дома опеки прежде таких случаев не было: «В социальных сетях до сегодняшнего дня о нас не было высказано ни одного негативного мнения».
«Я не представляю, как такая ситуация вообще стала возможной, - продолжила Тааль. – Мы с нянечками всегда перед выходом на улицу пишем на доске, установленной в прихожей, количество детей: сколько детей вышло и сколько вернулось. Мы позже пересчитываем детей их в столовой. Ребенок не остался бы на улице, как могли подумать многие, мы просто еще не успели дойти до столовой».
Если до сих пор детей пересчитывали после переодевания в столовой, то теперь, по словам Тааль, внутренние правила будут изменены: дальше детей будут считать сразу после того, как они войдут в помещение: «Заверяем, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в дальнейшем безопасность и благополучие детей в нашем доме были обеспечени на самом высоком уровне».