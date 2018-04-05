Гончаренко об отношениях России и Британии: «Приезжайте к нам и убедитесь, что Россия – прекрасная страна»

«Мы должны думать о футболе и заниматься только этим. Надеюсь, все будут думать о матче, а не о посторонних вещах. Мы - тренеры, и должны думать о спорте, а не о политике.

Приезжайте к нам в Россию на чемпионат мира и убедитесь, что Россия – это прекрасная страна, прекрасные люди и хорошие стадионы», – сказал Гончаренко "Спорт-Экспрессу".

Однако не все страны советуют болельщикам посещать ЧМ в России. Причина такого шага австралийского правительства заключается в опасении за возможные неприятные инциденты с гражданами Австралии вследствие возможного роста антизападных настроений в России.

"Из-за нагнетания политической напряженности вы должны знать о возможности антизападных настроений или преследований. Пока правительство не знает о каких-либо повышенных трудностях для австралийцев, путешествующих по России, но вы должны внимательно следить за своей безопасностью", - цитирует рекомендации Eurosport.

"Сохраняйте бдительность, избегайте любых протестов или демонстраций и избегайте публичного комментирования политических событий. Если у вас нет необходимости поездки в Россию, дважды или даже трижды подумайте, стоит ли ехать в эту страну", - говорится в обращении от имени вице-премьера Майкла Маккормака.

Тем временем министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что правительство страны не будет присоединяться к бойкоту чемпионата мира в России.