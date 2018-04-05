До и после: удивительный результат долгожданного ремонта ванной комнаты

В сущности, молодая пара была рада, что при покупке дома им досталась такая ванная комната, ведь могло быть и хуже. Но пора было приниматься за ремонт.

«Здесь много лет ничего не обновлялось, поэтому ломать было не жалко», - отметила Амбер. Уже в день покупки была начата подготовка к преображению этого сиреневого помещения с душевой кабиной и бордовой сантехникой.

Ванная до ремонта. ФОТО: thehappytudor.com

Пропорций квадратного помещения изменить было невозможно, но сделать его уютным и приятным для глаз - требовалось обязательно. Процесс не был гладким. В своих поисках Адам и Амбер рассматривали все новые и новые варианты и отбрасывала их, хотя, в сущности, задача не была сверхсложной. Требовалось создать логично спланированное помещение, отремонтированное и стильно декорированное по вкусу молодой семьи.

Ванная до ремонта. ФОТО: thehappytudor.com

С помощью семьи и друзей ванная комната была наконец переделана. Классическая черно-белая, а вернее, бело-черная ванная комната была со вкусом оформлена, а также расположение сантехники стало более логичным.

После ремонта. ФОТО: thehappytudor.com

Для стоящего рядом с душевой кабиной унитаза нашлось новое место, а душевую кабину заменила новая гламурная ванна. На полу и стенах появилась красивая плитка.

После ремонта. ФОТО: thehappytudor.com