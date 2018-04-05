четверг, 5 апреля 2018 г.
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До и после: удивительный результат долгожданного ремонта ванной комнаты

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ФОТО: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson/Scanpix

Ванная комната в новом доме семьи Адама и Амбер Форд оставляла желать лучшего, начиная с планировки, заканчивая цветовой гаммой, пишет Kodu

В сущности, молодая пара была рада, что при покупке дома им досталась такая ванная комната, ведь могло быть и хуже. Но пора было приниматься за ремонт. 

«Здесь много лет ничего не обновлялось, поэтому ломать было не жалко», - отметила Амбер. Уже в день покупки была начата подготовка к преображению этого сиреневого помещения с душевой кабиной и бордовой сантехникой. 

Ванная до ремонта.

ФОТО: thehappytudor.com

Пропорций квадратного помещения изменить было невозможно, но сделать его уютным и приятным для глаз - требовалось обязательно. Процесс не был гладким. В своих поисках Адам и Амбер рассматривали все новые и новые варианты и отбрасывала их, хотя, в сущности, задача не была сверхсложной. Требовалось создать логично спланированное помещение, отремонтированное и стильно декорированное по вкусу молодой семьи. 

Ванная до ремонта.

ФОТО: thehappytudor.com

С помощью семьи и друзей ванная комната была наконец переделана. Классическая черно-белая, а вернее, бело-черная ванная комната была со вкусом оформлена, а также расположение сантехники стало более логичным.

После ремонта.

ФОТО: thehappytudor.com

Для стоящего рядом с душевой кабиной унитаза нашлось новое место, а душевую кабину заменила новая гламурная ванна. На полу и стенах появилась красивая плитка. 

После ремонта.

ФОТО: thehappytudor.com

После ремонта.

ФОТО: thehappytudor.com

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