четверг, 5 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Президент Кальюлайд призывает покупать нагрудные значки в виде перелески

Президент Кальюлайд призывает покупать нагрудные значки в виде перелески

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Erik Prozes

Президент Керсти Кальюлайд в пятницу встретится в Кадриорге с проводящими кампанию Sinilill ("Перелеска") членами Найскодукайтсе и председателем НКО Объединение пострадавших эстонских бойцов, чтобы выразить поддержку кампании и купить для себя и своей семьи нагрудные значки в виде перелески.

По словам президента, важно выражать заботу и уважение ко всей стране и защищавшим ее ветеранам. «Покажем, как мы заботимся о своей Эстонии, о своих людях, как мы уважаем своих ветеранов и хотим защитить свою страну. Все это можно сделать с помощью всего нескольких цветков. Это так просто и так удивительно. Важен каждый синий цветок!» - сказала Кальюлайд в прошлом году, открывая кампанию.

Кампания призывает носить значки с изображением перелески в знак уважения к ветеранам Сил обороны и Кайтселийта, а также их близким. На средства с продажи предметов с символикой перелеска НКО Объединение пострадавших эстонских бойцов этой весной окажет поддержку ветеранам и поможет создать в городе Тапа площадку с уличными тренажерами, купить оборудование для реабилитационного лечения для Клиники Тартуского университета и Раквереской больницы, а также окажет поддержку НКО Peaasjad защите психического здоровья мужчин.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ