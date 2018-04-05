Президент Кальюлайд призывает покупать нагрудные значки в виде перелески

По словам президента, важно выражать заботу и уважение ко всей стране и защищавшим ее ветеранам. «Покажем, как мы заботимся о своей Эстонии, о своих людях, как мы уважаем своих ветеранов и хотим защитить свою страну. Все это можно сделать с помощью всего нескольких цветков. Это так просто и так удивительно. Важен каждый синий цветок!» - сказала Кальюлайд в прошлом году, открывая кампанию.