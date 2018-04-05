В марте в Таллинне было подано 520 ходатайств о пособии на похороны

«Мы понимаем, - сказал вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, - что 250 евро пособия далеко не покрывают все расходы на похороны, организация которых и сложна, и дорога. Но тем не менее это — хоть какая-то помощь в трудный момент».

В Таллинне пособие на похороны выплачивается с середины февраля людям, которые организуют похороны человека, чьим последним местом жительства, по данным регистра населения, был Таллинн. О пособии можно ходатайствовать в течение трех месяцев. Ходатайство следует представлять - желательно одновременно с регистрацией смерти - в департамент ЗАГС или в электронном виде по адресу: https://taotlen.tallinn.ee/.

Ходатайство может также быть представлено в отдел социального обеспечения управы района, где жил покойный, в цифровом виде с электронной подписью или лично. Если ходатай не является родственником умершего или его место жительства не совпадает с последним местом жительства покойного, в ходатайстве надо указать, какое отношение имеет ходатай к умершему. Пособие выплачивается в течение 10 рабочих дней после должного представления ходатайства и соответствующих документов. Ходатай не обязательно должен быть жителем Таллинна.