четверг, 5 апреля 2018 г.
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Посмотрите, какая ажурная башня появилась в Таллинне, и узнайте, зачем она нужна

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ФОТО: Раэпресс.

На приморском променаде между Штромкой и Рокка аль Маре, в зеленой зоне реки Мустйыги, построена девятиметровая вышка для наблюдения за птицами, сообщает Raepress.

Абсолютная высота вышки, благодаря возвышенном месте, на котором она cтоит, тринадцать метров.  Место выбрано не случайно: оно расположено на так называемом западно-таллиннском миграционном пути и служит местом остановки перелетных птиц. Здесь замечены птицы 189 видов, в том числе 62 видов, находящихся под охраной.

Рядом с вышкой, на которой одновременно могут находиться до двадцати человек, установлена информационная таблица со сведениями о птицах, насекомых-опылителях,  летучих мышах и бабочках. Массивность и устойчивость башни позволяют делать снимки фотоаппаратом на штативе.

Вышка установлена Таллиннским департаментом окружающей среды в рамках совместного с городом Хельсинки и Таллиннским центром Стокгольмского института  окружающей среды проекта, имеющего целью повысить уровень знаний о природе. Проект на 85% финансируется из средств Центрально-Балтийской программы Европейского фонда регионального развития.

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