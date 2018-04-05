Посмотрите, какая ажурная башня появилась в Таллинне, и узнайте, зачем она нужна

Абсолютная высота вышки, благодаря возвышенном месте, на котором она cтоит, тринадцать метров. Место выбрано не случайно: оно расположено на так называемом западно-таллиннском миграционном пути и служит местом остановки перелетных птиц. Здесь замечены птицы 189 видов, в том числе 62 видов, находящихся под охраной.

Рядом с вышкой, на которой одновременно могут находиться до двадцати человек, установлена информационная таблица со сведениями о птицах, насекомых-опылителях, летучих мышах и бабочках. Массивность и устойчивость башни позволяют делать снимки фотоаппаратом на штативе.