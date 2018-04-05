Посмотрите, какая ажурная башня появилась в Таллинне, и узнайте, зачем она нужна

На приморском променаде между Штромкой и Рокка аль Маре, в зеленой зоне реки Мустйыги, построена девятиметровая вышка для наблюдения за птицами, сообщает Raepress.
Абсолютная высота вышки, благодаря возвышенном месте, на котором она cтоит, тринадцать метров. Место выбрано не случайно: оно расположено на так называемом западно-таллиннском миграционном пути и служит местом остановки перелетных птиц. Здесь замечены птицы 189 видов, в том числе 62 видов, находящихся под охраной.
Рядом с вышкой, на которой одновременно могут находиться до двадцати человек, установлена информационная таблица со сведениями о птицах, насекомых-опылителях, летучих мышах и бабочках. Массивность и устойчивость башни позволяют делать снимки фотоаппаратом на штативе.
Вышка установлена Таллиннским департаментом окружающей среды в рамках совместного с городом Хельсинки и Таллиннским центром Стокгольмского института окружающей среды проекта, имеющего целью повысить уровень знаний о природе. Проект на 85% финансируется из средств Центрально-Балтийской программы Европейского фонда регионального развития.