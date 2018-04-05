Канцлер Австрии объяснил отказ высылать российских дипломатов

Треть стран ЕС не стала высылать россиян, и мы в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ», — заявил он.

28 марта министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что посол Великобритании многократно выражал Вене протест из-за отказа высылать российских дипломатов, передает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. По ее словам, глава британской дипмиссии пытался заставить австрийские власти «принять конкретные меры».

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.