12 лет спустя: "Красная Армия" готовится к битве в Лондоне

Начнем с того, что ЦСКА тогда выиграл 1:0 дома, хотя по ходу игры, скорее всего должен был проиграть. "Арсенал" давил, давил, но пропустил на 24-й минуте от Даниэле Карвальо, а в гостях москвичам удалось выстоять под ураганным огнем атак лондонцев и увезти домой ничью 0:0.

После поединка в Лондоне тогдашний тренер армейцев, Валерий Газзаев, удивил журналистов анекдотом про "реальность и виртуальность", а футбольный Бог настолько обиделся на ЦСКА, что после тех 0:0 вратарю ЦСКА Акинфееву 11 лет подряд не удавалось в групповом раунде оставить свои ворота в неприкосновенности, что породило небывалое количество мемов, шуток и прочих развлечений для интернет-люда.

Однако несмотря на такой громадный перерыв во встречах "Пушкарей" и ЦСКА есть в составе и той, и другой команд те, кто то незабываемое противостояние помнит. У "Арсенала" - главный тренер Арсен Венгер, а у армейцев Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич.

Акинфеев заявил, что матчи 12-летней давности его не интересует, да и не особо он их помнит, а вот наставник "красно-синих" Виктор Гончаренко сказал, что пересматривал поединки и отметил бразильца Карвальо.

Еще один интересный момент: российские СМИ интенсивно сватали в "Арсенал" главного плеймейкера армейцев, Александра Головина. Что по правде думал про Головина Арсен Венгер, так и осталось тайной, но если интерес и был, то Головину самое время напомнить о себе. Пока что лидера ЦСКА в Англии путают, как Харри Реднапп в интервью "Спорт-Экспрессу", с французской теннисисткой Татьяной Головин.

Пока что явным фаворитом выглядет "Арсенал", но, по словам поигравшего в Англии бывшего полузащитника ЦСКА Иржи Ярошика, москвичи могут преподнести сюрприз: «ЦСКА способен сотворить сенсацию. После домашнего поражения от «Лиона» в успех «армейцев» тоже мало кто верил, но команде удалось добиться неожиданного результата. Безусловно, будет сложно, но сейчас «Арсенал» уже не такой грозный соперник, как раньше.

Для Головина это уникальная возможность продемонстрировать все свои лучшие качества болельщикам и тренеру. Так что Александр, конечно, будет сверхмотивирован. Думаю, у многих игроков ЦСКА будет шанс обратить на себя внимание. Но главное — показать хорошую командную игру. Только так можно добиться результата», — цитируют Ярошика «Известия».

Главной проблемой матча будет даже не сама игра, а так называемый "околофутбол". У всех еще свежи в памяти события в Марселе на Евро-2016, поэтому фанатов ЦСКА призывают вести себя прилично и на провокации не поддаваться и самим не провоцировать англичан.